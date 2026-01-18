Spis treści: Chery Tiggo 8 to SUV klasy średniej Kabina Chery Tiggo 8 jest obszerna Ekran jak w laptopie. 15,6 cala, rozdzielczość 2,5K Fotele Chery Tiggo 8 mogłyby być lepsze Jaki napęd ma Chery Tiggo 8 PHEV? Hybrydowe Tiggo 8 zaskakuje zużyciem paliwa Jak jeździ Chery Tiggo 8? Ile kosztuje Tiggo 8 PHEV? Jak wygląda gwarancja Chery Tiggo 8?

Chery to jeden z największych chińskich koncernów produkujących auta, który działa w ponad 110 krajach na wszystkich kontynentach, a tylko w 2024 roku sprzedał ponad 2,6 mln samochodów. Ekspansję na rynku europejskie Chińczycy zaczęli od oferowania tańszych marek koncernu, czyli dobrze już znanych Omody i Jaecoo, ale w czerwcu ubiegłego roku w Polsce debiutował również sam główny brand Chery. Na początek marka zaoferowała dwa SUV-y serii Tiggo - 7 i 8, następnie oferta została poszerzona o modele 4 i 9. Na test do naszej redakcji trafiło Tiggo 8 z napędem hybrydowym typu plug-in.

Chery Tiggo 8 to SUV klasy średniej

Chery Tiggo 8 to samochód z segmentu D-SUV. Pod względem gabarytów jest zbliżony do takich modeli jak Hyundai Santa Fe czy Skoda Kodiaq. Ma 472,5 cm długości, 186 cm szerokości i 170,5 cm wysokości, przy rozstawie osi wynoszącym 271 cm.

Pod względem stylistyki samochód nie jest kontrowersyjny. Jedyne uwagi można mieć do przedniej części nadwozia, która chińskim wzorem jest zdominowana przez potężnych rozmiarów osłonę chłodnicy. Natomiast z boku projekt nadwozia jest już stonowany, znajdziemy tam przetłoczenia urozmaicające wygląd oraz wznoszącą się linię okien.

Również z tyłu niespodzianek nie ma. Na środku klapy bagażnika umieszczono napis CHERY, a nad nim znajdziemy tak modną ostatnio świetlną listwę (w testowanym aucie była lekko zaparowana) łączącą płaskie i zachodzące na pokrywę bagażnika światła. W oczy rzucają się jeszcze dość fantazyjne wzory na dole zderzaka, które chyba mają imitować dyfuzor, oraz dwie atrapy wydechu (prawdziwa końcówka wydechu została ukryta pod zderzakiem).

Kabina Chery Tiggo 8 jest obszerna

Duże wymiary oznaczają sporą przestrzeń w kabinie i duży bagażnik. Standardowo Tiggo 8 jest oferowane w wersji 7-miejscowej, chociaż dwa dodatkowe fotele, składane w podłogę bagażnika trzeba traktować raczej jako awaryjne miejsce dla dzieci. Owszem, mają regulowane zagłówki, a pasażerowie mogą skorzystać np. z uchwytów na kubki, które umieszczono w obudowie błotników, jednak są sporo mniejsze, a już samo zajęcie miejsce wymaga sporej ekwilibrystyki i sprawności fizycznej.

Z fotelami schowanymi w podłodze pojemność bagażnika Tiggo 8 wynosi aż 889 litrów, natomiast po złożeniu foteli drugiego rzędu pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1930 litrów. Z drugiej strony, przy komplecie pasażerów (7 osób) do bagażnika zmieszczą się 193 litry bagażu, a więc coś jeszcze damy radę przewieźć.

Ekran jak w laptopie. 15,6 cala, rozdzielczość 2,5K

Kabina Chery Tiggo 8 nie zaskakuje rozwiązaniami technicznymi, szczególnie osoby, które miały już do czynienia z chińskimi pojazdami, poczują się od razu pewnie za kierownicą.

Przed oczami kierowcy znajduje wolnostojący ekran cyfrowych zegarów (ma 10,25 cala i oferuje tylko jeden widok; zmieniać można jednak wyświetlane parametry), zaś centrum zarządzania samochodem stanowi umieszczony centralnie na środku ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 2560 x 1140, czyli taki, jaki znajdziemy w popularnych laptopach. Całość uzupełnia system HUD.

Ekran działa sprawnie, choć wymaga dość mocnych i zdecydowanych ruchów palcem. Niestety, z poziomu ekranu trzeba dotrzeć do menu ustawiania lusterek (na szczęście nie robi się się tego często), a menu Android Auto całkowicie przykrywa panel sterowania klimatyzacją, który trzeba dopiero ruchem palca "wydobyć na wierzch". To nie jest wygodne.

Dodatkowo pokładowy system można obsługiwać głosowo i - o dziwo - rozumie on polskie komendy. W ten sposób nie tylko zmienimy temperaturę, ale również odsuniemy osłonę szyberdachu czy otworzymy bagażnik.

System umożliwia również bezprzewodowe korzystanie z telefonu za pomocą Android Auto i Apple CarPlay. Sprawdziłem to pierwsze rozwiązanie i działało ono pewnie i stabilnie. Co ważne - samochód posiada dwie ładowarki indukcyjne wysokiej mocy (50 kW każda). Nie trzeba się też martwić o przegrzanie telefonu - ładowarki są wentylowane.

Fotele Chery Tiggo 8 mogłyby być lepsze

Fotele są regulowane na wiele sposobów, a w testowanej wersji także podgrzewane i wentylowane, przy czym wszystkim funkcjami steruje się z ekranu. Co ciekawe, fotel pasażera posiada masaż, co nawet w opcji nie jest dostępne dla kierowcy. Fotel pasażera sprzeda posiada również podnóżek i można go rozłożyć do pozycji półleżącej, za to nie posiada regulacji wysokości.

Natomiast same fotele mogłyby być nieco szersze, jednak przede wszystkim - trochę za krótkie jest siedzisko, przez co po długiej jeździe mogą nieco boleć nogi. To typowa przypadłość aut z Chin.

Na kanapie z tyłu możemy liczyć na podgrzewanie, a miejsca na niej jest w bród, szczególnie, że pozycję kanapy można regulować (jest przesuwana).

Generalnie kabinę Tiggo 8 można uznać za luksusową - dobre wrażenie sprawia nie tylko stylizacja, ale również jakość zastosowanych materiałów.

Jaki napęd ma Chery Tiggo 8 PHEV?

Pod maską Tiggo 8 PHEV pracuje napęd hybrydowy typu plug-in o łącznej mocy 279 KM (365 Nm). Składa się on ze spalinowego silnika 1.5 (143 KM, 215 Nm) i silnika elektrycznego (204 KM i 295 Nm). Całość uzupełnia akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy o pojemności 18,3 kWh.

Samochód waży niemal 2 tony, ale dzięki mocnemu napędowi do 100 km/h rozpędza się w 9 s (dane fabryczne), co jest wynikiem co najmniej wystarczającym. Prędkość maksymalna to równe 180 km/h. Uwaga - Tiggo 98 nie jest dostępne z napędem 4x4, niezależnie od tego czy jest hybrydą plug-in czy posiada tylko silnik spalinowy, napędzane są koła przednie.

Baterię można ładować prądem zmiennym o mocy do 6,6 kW, albo stałym z mocą do 40 kW. W pierwszym przypadku ładowanie powinno trwać nieco ponad 3 godziny, w drugim - 20 minut. Ale tu uwaga - mowa o ładowaniu z 30 do 80 proc. Ciekawostką jest obecność funkcji Vehicle-to-Load (V2L), dzięki której można zasilić zewnętrzne urządzenia z mocą do 3,3 kW.

Do dyspozycji mamy tylko dwa tryby jazdy - elektryczny i hybrydowy. Po rozładowaniu baterii auto przestawi się w tryb hybrydowy i będzie działać jak klasyczna hybryda bez możliwości ładowania, a więc w miarę możliwości jeździć na prądzie i ładować baterię podczas hamowania.

Hybrydowe Tiggo 8 zaskakuje zużyciem paliwa

Deklarowany zasięg to 90 km w trybie elektrycznym i aż 1100 km w trybie mieszanym. Realnie 90 km na prądzie raczej nie przejedziemy, ale 70 jest już jest możliwe. Generalnie za zużycie paliwa hybrydowe Tiggo 8 należy jednak pochwalić. Po rozładowaniu baterii na autostradzie samochód zużywa około 8,5 l benzyny na 100 km, na drodze ekspresowej będzie to około 6,5 l/100 km a na drogach lokalnych można uzyskać nawet wynik poniżej 5 l/100 km. W mieście natomiast auto spalało około 6 l/100 km.

Pojemność zbiornika paliwa wynosi 60 l, więc ruszając w trasę z naładowaną baterią i pełnym bakiem, możemy liczyć, że przejedziemy nawet 1000 km, zanim trzeba będzie zjechać na stację. Warunek - jazda z prędkością do 120 km/h.

Jak jeździ Chery Tiggo 8?

Moim zdaniem pod względem prowadzenia Chery Tiggo 8 nie ustępuje europejskiej czy japońskiej konkurencji. Samochód prowadzi się stabilnie, jego zawieszenie zestrojono z naciskiem na komfort, przez co na zakrętach nadwozie nieco się przechyla, ale jednak w granicach, które można zaakceptować.

Włączanie silnika spalinowego odbywa się w sposób właściwie niezauważalny, zarówno pod względem hałasu, jak i drgań. Przy wyższych prędkość dokuczliwy staje się szum powietrza opływającego nadwozie, ale to akurat cecha charakterystyczna wszystkich dużych samochodów o wysokiej sylwetce.

Ile kosztuje Tiggo 8 PHEV?

Chery Tiggo 8 oferowane jest w dwóch wersjach wyposażeniowych. Już bazowa Comfort, wyceniona na 169 900 zł posiada wszystko, co potrzebne jest w codziennym użytkowaniu.

Natomiast dopłacając 10 tys. zł do testowanej wersji Prestige dodatkowo otrzymamy m.in. elektrycznie otwierany dach panoramiczny, elektrycznie otwierany bagażnik, podgrzewaną szybę przednią i dysze spryskiwaczy, skórzaną tapicerkę, wspomniany masaż fotela pasażera, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, podgrzewaną kanapę i kierownicę, system HUD i nagłośnienie z 12 głośnikami.

Warto zwrócić też uwagę, że obecnie, ze względu na zmianę rocznika, ceny obu wersji obniżono o 13 tys. zł, wynoszą więc odpowiednio 156 900 i 166 900 zł. To wyraźnie taniej od konkurencji. Przykładowo, katalogowe ceny Skody Kodiaq z napędem PHEV (204 KM) zaczynają się od 203 tys. zł, a kończą na niemal 220 tys. zł. W tym przypadku również możemy licznik na promocje, ale i tak trzeba się przygotować na wydatek rzędu 185 tys. zł, czyli 30 tys. większy niż przypadku Tiggo 8.

Jak wygląda gwarancja Chery Tiggo 8?

Tiggo 8 PHEV objęte jest 7-letnią gwarancją podstawową (do 150 tys. km), 8-letnią gwarancją na komponenty elektryczne (do 160 tys. km), 12-letnią ochroną antykorozyjną oraz 3-letnią gwarancją na lakier. W standardzie znajduje się także 3-letnia pomoc drogowa, którą można przedłużyć do 7 lat przy regularnym serwisowaniu auta.

A czy serwisowanie będzie problemem? Czas pokaże, ale Chery zapewnia, że centralny magazyn części zamiennych działa w Warszawie i ma możliwość dostaw do punktów dealerskich w ciągu 24 godzin.

Chery Tiggo 8 PHEV - dane techniczne Dane techniczne Silnik R4, t. benz. Pojemność 1499 ccm Moc 143 KM Maksymalny moment obrotowy 215 Nm Skrzynia biegów 1DHT, Aut. Silnik elektryczny Moc 204 KM Maksymalny moment obrotowy 295 Nm Bateria trakcyjna 18,3 kWh, LFP Moc systemowa 279 KM Moment obrotowy systemowy 365 Nm Napęd przedni Osiągi Przyspieszenie 0-100 km/h 9.0 s Prędkość maksymalna 180 km/h Średnie spalanie 6,0 l/100 km Wymiary Długość 4725 mm Szerokość 1860 mm Wysokość 1705 mm Rozstaw osi 2710 mm Pojemność bagażnika 889 l Masa własna 1991 kg Cena katalogowa 179 900 zł



Cena promocyjna 166 900 zł





