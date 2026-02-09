Spis treści: Lepas. Nowa chińska marka samochodów Na początek Lepas trafi do Włoch i Wielkiej Brytanii Chery coraz mocniejsze w Europie. Polska wśród największych rynków Omoda i Jaecoo z największą sprzedażą

Gama Lepasa w Europie obejmie obejmie mały model elektryczny o nazwie L2, dwa SUV-y kompaktowe (L4 i L6) oraz SUV-a klasy średniej (L8). Poza L2, wszystkie będą oferowane z napędem spalinowym, hybrydowym plug-in lub elektrycznym.

Lepas. Nowa chińska marka samochodów

Jak Chery chce pozycjonować tyle marek oferujących SUV-y? Samochody Chery Tiggo skierowana są do najbardziej statecznego, rodzinnego odbiorcy, natomiast Lepas ma znajdować się na przeciwległym końcu skali, mając trafiać do młodych kierowców.

Oczywiście samochody wszystkich marek będą oparte na tej samej technologii, płycie podłogowej o nazwie T1X.

Lepas L8 Lepas materiały prasowe

Na początek Lepas trafi do Włoch i Wielkiej Brytanii

Pierwszym krajem, w którym oficjalnie pojawi się Lepas, będą Włochy. Teraz natomiast ogłoszono, że marka pojawi się również w Wielkiej Brytanii, gdzie Chery ma mocną pozycję.

Pierwsze samochody mają pojawić się na Wyspach Brytyjskich w połowie roku. Kwestią czasu jest wprowadzenie Lepasa do kolejnych krajów Unii Europejskiej.

Chery coraz mocniejsze w Europie. Polska wśród największych rynków

Chery szybko buduje mocną pozycję w Europie. W 2025 roku chiński producent sprzedał ponad 120 tys. samochodów, co stanowi sześciokrotny wzrost sprzedaży w stosunku do roku 2024.

Lepas L4 to jeden z modeli kompaktowych Lepas materiały prasowe

Zdecydowanie najlepiej Chery radzi sobie w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedano niemal 54 samochodów, Wyspy Brytyjskie odpowiadają więc za około 45 proc. całej sprzedaży w Europie. Na kolejnych miejscach w zestawieniu państw, gdzie najchętniej kupowane są auta marek należących do Chery znalazła się Hiszpania i Polska.

Lepas L4 Lepas materiały prasowe

Omoda i Jaecoo z największą sprzedażą

W zeszłym roku w Europie sprzedano niemal 57 tys. samochodów marki Jaecoo i 53 tys. - Omody. Jak widać, samo Chery cieszy zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem, ale samochody tej marki najpóźniej pojawiły się w salonach.

Warto dodać, że w portfolio Chery znajdują się jeszcze marki Exlantix, która oferuje samochody klasy premium i Jetour, pod którą sprzedawane są samochody terenowe. Samochody obu marek można kupować w Polsce, Jetour pojawił się w połowie ubiegłego roku, a Exlantix - w styczniu 2026.

