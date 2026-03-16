Grupa PGD opublikowała pełny cennik najnowszego modelu chińskiej marki. Model Omoda 7 może stać się jednym z najważniejszych samochodów koncernu Chery w Europie. Z dokumentu wynika, że samochód będzie oferowany w trzech wersjach wyposażenia, a ceny startują od 169 900 zł. Już podstawowa konfiguracja obejmuje bogaty zestaw systemów bezpieczeństwa i nowoczesnych technologii, a w droższych odmianach pojawiają się rozwiązania kojarzone dotąd raczej z segmentem premium.

Pierwsze egzemplarze już pojawiły się u dealerów i czekają na rejestrację

Przesuwany ekran i cyfrowy kokpit

Jednym z elementów, który wyróżnia Omodę 7 na tle konkurentów, jest rozwiązanie zastosowane w centralnym systemie multimedialnym. Samochód wyposażono w ekran dotykowy o przekątnej 15,6 cala, który w droższych wersjach może przesuwać się w stronę pasażera. Dzięki temu osoba siedząca obok kierowcy może wygodniej obsługiwać multimedia czy nawigację.

Uzupełnieniem systemu jest cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,9 cala oraz wyświetlacz przezierny HUD, który pojawia się w wyższych wersjach wyposażenia. Samochód oferuje również bezprzewodową obsługę Android Auto i Apple CarPlay, hotspot Wi-Fi oraz system sterowania głosowego aktywowany komendą "Hello Omoda".

Omoda 7 zaparkuje bez kierowcy

Omoda 7 została wyposażona w szeroki pakiet systemów wspomagających kierowcę. W standardzie znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat, asystenta utrzymania pasa ruchu, monitorowanie martwego pola czy system automatycznego hamowania awaryjnego.

W najwyższej wersji Premium pojawia się także asystent zdalnego parkowania. System pozwala zaparkować samochód gdy kierowca będzie stał obok niego i sterował manewrem z poziomu kluczyka. Rozwiązanie może okazać się szczególnie przydatne na ciasnych parkingach lub w wąskich garażach.

Pomocą podczas manewrowania jest również system kamer 540°, który zapewnia widok całego otoczenia pojazdu. Jedną z jego funkcji jest tzw. przezroczyste podwozie, umożliwiające obserwowanie przeszkód znajdujących się bezpośrednio pod samochodem.

Fotele z masażem i nagłośnienie Sony

W zależności od wersji wyposażenia samochód oferuje elektrycznie regulowane fotele, wentylację siedzisk oraz skórzaną tapicerkę z elementami syntetycznego zamszu.

W topowej odmianie Premium pojawia się również funkcja masażu w przednich fotelach, natomiast od wersji Luxury dostępny jest system nagłośnienia Sony z ośmioma głośnikami. Kabinę uzupełniają panoramiczny dach, oświetlenie ambientowe oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfonów o mocy 50 W.

Jak działa napęd Super Hybrid System

Pod maską Omody 7 pracuje układ określany przez producenta jako Super Hybrid System. Jego podstawą jest benzynowy silnik 1.5 T-GDI o mocy 143 KM, współpracujący z dwoma silnikami elektrycznymi. Łączna moc systemowa wynosi 279 KM, a maksymalny moment obrotowy 365 Nm.

W normalnych warunkach jazdy za napęd odpowiada głównie silnik elektryczny, natomiast jednostka spalinowa pełni rolę generatora lub wspiera napęd przy wyższych prędkościach. Układ może pracować w trybie całkowicie elektrycznym, w trybie hybrydy szeregowej albo klasycznej hybrydy, w której oba silniki napędzają koła.

Energię magazynuje bateria o pojemności 18,4 kWh, która według danych producenta pozwala przejechać do 90 km w trybie elektrycznym. Średnie ważone zużycie paliwa według procedury WLTP ma wynosić 2,3 l/100 km, a maksymalny zasięg całego układu może przekraczać 1100 km.

Nowy SUV w segmencie C

Omoda 7 mierzy 4660 mm długości i ma rozstaw osi wynoszący 2720 mm. Oznacza to, że model trafia w środek popularnego w Europie segmentu kompaktowych SUV-ów i stanie się tańszym konkurentem m.in. dla Toyoty RAV4 czy Hyundaia Tucsona.

Omoda 7 Comfort - cena i wyposażenie podstawowej wersji

Podstawowa wersja Comfort została wyceniona na 169 900 zł i już na starcie obejmuje zestaw wyposażenia, który wykracza poza standard w swoim segmencie. Samochód otrzymuje 19-calowe obręcze kół, reflektory LED z automatyczną zmianą świateł na drogowe oraz przyciemniane szyby tylne. W wyposażeniu znalazły się także relingi dachowe, elektrycznie składane i podgrzewane lusterka oraz czujniki parkowania z tyłu.

W kabinie kierowca ma do dyspozycji cyfrowy zestaw wskaźników o przekątnej 8,9 cala oraz centralny ekran multimedialny o przekątnej 15,6 cala. System obsługuje bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto, oferuje nawigację satelitarną, hotspot Wi-Fi oraz możliwość korzystania z aplikacji mobilnej do zdalnych usług. W standardzie znajduje się także bezprzewodowa ładowarka do smartfona o mocy 50 W.

Wyposażenie obejmuje również dwustrefową klimatyzację automatyczną, podgrzewane przednie fotele i system bezkluczykowego dostępu. W zakresie bezpieczeństwa producent przewidział m.in. adaptacyjny tempomat z utrzymaniem pasa ruchu, system monitorowania martwego pola, ostrzeganie przed kolizją i automatyczne hamowanie awaryjne.

Omoda 7 Luxury - więcej wyposażenia

Środkowa wersja Luxury kosztuje 179 900 zł i z zewnątrz różni się przede wszystkim 20-calowymi felgami oraz panoramicznym dachem. W tej wersji pojawia się także system kamer 540°, który pokazuje otoczenie samochodu z różnych perspektyw i może ułatwiać manewrowanie. Zmiany dotyczą również wnętrza. Wersja Luxury otrzymuje przesuwany ekran centralny, wyświetlacz przezierny HUD oraz system audio Sony z ośmioma głośnikami.

W porównaniu z wersją Comfort zwiększa się także zakres wyposażenia, które ma rozpieszczać podróżnych. Fotele mają elektryczną regulację oraz wentylację, a tapicerka wykonana jest ze skóry ekologicznej z elementami syntetycznego zamszu. W kabinie pojawia się również oświetlenie ambientowe.

Omoda 7 Premium - dodatkowe systemy parkowania i masaż w fotelach

Najbogatsza wersja Premium została wyceniona na 184 900 zł. Wprowadza ona przede wszystkim dodatkowe systemy wspomagające manewrowanie. Samochód otrzymuje czujniki parkowania również po bokach nadwozia oraz wspomnianą wcześniej funkcję zdalnego parkowania, pozwalającą na wykonanie manewru gdy kierowca stoi obok auta. We wnętrzu pojawia się również funkcja masażu w przednich fotelach.

