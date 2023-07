Spis treści: 01 Ogromny reaktor Orlenu

Jak informuje litewski portal Delfi.lt trwają przygotowania do organizacji największego w historii Litwy transportu drogowego, który dla litewskiego oddziału Orlenu ma zorganizować jeden z przewoźników. Sprawa jest na tyle poważna, że drogi na trasie zaplanowanego transportu muszą zostać przebudowane.

Ogromny reaktor Orlenu

Według informacji podanych przez Orlen przedmiotem transportu ma być reaktor wykorzystywany do procesu hydrokrakingu (przetwarzania wodoru) i znane są jego przybliżone gabaryty. Masa samego ładunku ma wynieść około 1800 ton, a cały transport ma ważyć nawet 2500 ton. Długość pojazdu, na którym umieszczony zostanie ładunek to 95 metrów, szerokość 6,5 metra a wysokość 10,5 metra. Aby udźwignąć tak potężny ładunek pojazd przewożący ma mieć aż 88 osi, czyli 176 kół.

Gigantyczny transport dla Orlen Lietuva

Z informacji do których dotarł portal Delfi wynika, że planowany transport ma wyruszyć z portu w Kłajpedzie do rafinerii Orlenu w Możejkach i będzie przebiegać przez Skuodę i Kretyngę. Łącznie trasa ma liczyć 145,2 km i potrwa około 45 godzin. Maksymalna prędkość ładunku ma bowiem wynosić nie więcej niż 5 km/h, a średnia liczona jest na około 3 km/h.

Organizacją transportu i przygotowania dróg zajmie się spółka Mammoet zajmująca się transportem morskim i lądowym. Cała akcja została zaplanowana niemal dwa lata temu. Pierwsze informacje podawane przez Orlen na temat pojawiły się bowiem w grudniu 2021 roku.

Tak wtedy ten transport opisywał Michał Rudnicki, generalny dyrektor Orlen Lietuva:

Budowa nowego zakładu w rafinerii w Możejkach to jedna z największych prywatnych polskich inwestycji kapitałowych w historii Litwy, której finansowanie zapewnia lokalnej gospodarce niezbędne miejsca pracy, zasoby i doświadczenie. Transport 1800-tonowego reaktora to największy kamień milowy w budowie nowego zakładu hydrokrakingu i pokazuje jak ważną rolę w tym przedsięwzięciu odgrywa praca wykonana przez spółkę Mammoet.

Prace są na ukończeniu, a transport ma ruszyć już w sierpniu.

Zlecenie wymaga przebudowy dróg

Aby możliwe było przewiezienie tak ogromnego transportu, firma której go zlecono we współpracy z Litewską Generalną Dyrekcją Dróg (LAKD) ma zająć się przygotowaniem dróg i ewentualną przebudową, aby umożliwić przejazd. Prace już trwają, a firma musi zastosować się do wytycznych i warunków przebudowy przygotowanych przez LAKD, aby przejazd wyrządził minimalne szkody w infrastrukturze drogowej.

Po przewiezieniu transportu specjalna komisja dozoru technicznego przeprowadzi inspekcję dróg i oceni czy przejazd ładunku wpłynął na stan dróg na zaplanowanej trasie. Jeśli takie wystąpią, przewoźnik zajmujący się transportem tak wielkiego gabarytu będzie musiał ponieść koszty naprawy dróg.

Przewoźnik ma doświadzczenie

Przewoźnik - firma Mammoet ma ogromne doświadczenie w tego typu transportach, co można zobaczyć na poniższym nagraniu, kiedy to spółka prowadziła transport dla Polickiej Petrochemii o masie 884 ton. Wtedy do przewiezienia transportu wykorzystano dwie samojezdne platformy o łącznie 32 osiach i przebudowano wiele kilometrów dróg, łącznie z przebudową budynków, tymczasową likwidacją linii kolejowych, budową specjalnych mostów. Wiecej widać na nagraniu poniżej:

