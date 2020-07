Ogromne podwyżki za parkowanie i bilety. O 1000 procent

Jesteś sprzedawcą. Zauważyłeś, że nagle i bardzo mocno spadł popyt na oferowane przez ciebie towary. Co robisz? Podwyższasz ceny! Dla zmylenia klientów dokonując pewnego sprytnego przegrupowania w asortymencie. W ten sposób zamierza postąpić Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie, zapowiadając znaczące podwyżki biletów komunikacji publicznej. Mieszkańców miasta zbulwersowały również proponowane zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania.

Zdjęcie /Jacek Boroń /Reporter

"W zamian za bilet jednoprzejazdowy (50-minutowy) za 4,60 zł zaproponowany został bilet jednoprzejazdowy (60-minutowy) za 6 zł. Zlikwidowany zostanie bilet 20-minutowy za 3,40 zł, który będzie zastąpiony 10-minutowym w cenie 3 zł. Z kolei 90-minutowy bilet kosztowałby o 2 złote więcej - 8 zł" - czytamy na stronie internetowej ZTP.

Reklama

Bardzo mocno poszłyby w górę również ceny biletów okresowych. Miesięczny, dla posiadaczy tzw. Karty Krakowskiej, czyli osób płacących w Krakowie podatki, zdrożałby z 69 do 96 zł (ot, taki czeski błąd, zwykłe przestawienie cyfr...). Wszyscy pozostali musieliby płacić 128 zł.

Zerknęliśmy na taryfy w firmie obsługującej transport publiczny w Norymberdze, mieście od lat zaprzyjaźnionym z Krakowem (stamtąd, jako dar, trafiały pod Wawel stare tramwaje; niektóre wciąż spotyka się tu na torach). 90-minutowy bilet normalny, dla dorosłego, kupiony online, kosztuje tam 2,75 euro, czyli przy obecnym kursie eurowaluty około 12 zł. Jest więc o połowę droższy od krakowskiego. Ale tylko nominalnie. Spójrzmy bowiem na płace. W Polsce minimalna stawka za godzinę pracy wynosi obecnie 17 zł brutto, w Niemczech - 9,35 euro. Oznacza to, że tak zarabiający mieszkaniec Krakowa mógłby kupić za swoją ośmiogodzinną dniówkę 17 biletów MPK, norymberczyk - 27. Aha, dodajmy, że w Norymberdze jest także metro...

Pandemia całkowicie wymiotła z Krakowa turystów. W interesie, również finansowym, miasta jest zachęcenie ich do jak najszybszego powrotu. Na początek przynajmniej tych krajowych. Rzeczywiście, zaczynają oni tu coraz częściej zaglądać. Przyjeżdżają głównie w weekendy, z wygody i obawy przed zarażeniem koronawirusem w pociągach czy autobusach - własnymi samochodami. Co zrozumiałe, starają się zaparkować, w pobliżu zabytków i innych atrakcji. Jeżeli wejdą w życie najnowsze propozycje zarządu Transportu Publicznego, czekać ich będzie niemiła niespodzianka. ZPT chce bowiem wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania. W podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum miasta, opłaty obowiązywałyby przez cały tydzień, również w niedziele, od 8 do 22 (obecnie płaci się od poniedziałku do soboty, w godzinach 10-20). Oznacza to, że kogoś, kto przyjedzie w sobotę wczesnym rankiem do Krakowa, zaparkuje w centrum i pozostawi auto do niedzielnego późnego wieczora, parkometr skasuje na 168 zł (6 zł/godz.). Parking może okazać się droższy niż nocleg!

***

Miasta, pewnie nie tylko w Polsce, gorączkowo szukają sposobów na załatanie dziur budżetowych, spowodowanych pandemią i będącym jej skutkiem drastycznym obniżeniem dochodów. W Krakowie tygodniowe wpływy ze sprzedaży biletów MPK spadły nawet o ponad 7 mln zł. Czy jednak najlepszą receptą na kłopoty jest podwyżka opłat za przejazdy miejskimi autobusami i tramwajami? Czy nie lepiej spokojnie zaczekać na dalsze złagodzenie obostrzeń sanitarnych, a następnie zachęcić mieszkańców do korzystania z miejskiej komunikacji, gwarantując pełne bezpieczeństwo podróży i wprowadzając dodatkowe korzyści? Na przykład w postaci loterii, w której nabywcy biletów okresowych (a może również jednorazowych) mogliby wygrać nagrody w postaci darmowego lub ulgowego wstępu do miejskich instytucji: muzeów, ogrodu zoologicznego, na baseny itp. Pomysły są, trzeba tylko po nie sięgnąć.

W przypadku strefy płatnego parkowania zwraca uwagę pokrętna argumentacja Zarządu Transportu Publicznego, który twierdzi, że proponowanych zmian w jej funkcjonowaniu domagają się sami... mieszkańcy i działający tu przedsiębiorcy. Odpowiedzią niech będzie jeden z komentarzy w Internecie: "Postulaty mieszkańców? Których!? Pewnie tych, którzy już dawno tutaj nie mieszkają bo wykończyły ich psychicznie i fizycznie ich wasze pomysły! Przedsiębiorcy też narzekali? Dla przedsiębiorców więcej samochodów to zarobek i obrót! (...) SCT (Strefa Czystego Transportu - przyp. red.) na Kazimierzu zlikwidowało się na własne życzenie? Nie! Przedsiębiorcy z Kazimierza o to zadbali bo przez tą idiotyczną strefę prawie padli na kolana finansowo."

Zasłanianie się troską o krakowian jest też o tyle niewiarygodne, że ZPT zaproponował horrendalną podwyżkę ceny tzw. abonamentu mieszkańca. W przypadku podstrefy A - z obecnych 10 do 100 zł miesięcznie, czyli, bagatela, o 1000 proc. Tyle za postój samochodu na ulicy czy chodniku musiałyby płacić osoby, mieszkające na wspomnianym obszarze.

Postulatami ZPT zajmą się miejscy radni. Pewnie je przyjmą, ale w ograniczonym wymiarze. A wtedy wszyscy odetchną z ulgą, bo przecież zapowiadało się, że będzie jeszcze gorzej. Ciekawe, czy na tym polega taktyka władz miasta?