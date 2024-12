Spis treści: 01 Wielka akcja policji. Kiedy można sprawdzić światła za darmo?

Odpowiednie oświetlenie samochodu to kluczowa sprawa dla bezpieczeństwa jazdy, szczególnie teraz, w porze jesienno-zimowej, kiedy wieczory są dłuższe. Niestety ciągle są z tym problemy. Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że aż 98 proc. kierowców doświadcza oślepiania przez inne auta. 40 proc. badanych zwraca natomiast uwagę, że światła tych aut świecą za słabo.

W związku z tym policja od lat prowadzi już akcję "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo", która ma na celu zwrócenie uwagi kierowców na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem samochodu. Zgodnie z tradycją w ramach kampanii na stacjach kontroli pojazdów w całym kraju (w tym roku to 1 472 punkty) możliwe jest bezpłatne sprawdzenie świateł. W 2024 roku akcja bezpłatnej kontroli oświetlenia została zaplanowana na cztery dni:

26 października,

16 listopada,

23 listopada,

7 grudnia.

Jak łatwo zauważyć, oznacza to, że dla kierowców, którzy wciąż chcą skorzystać z takiej możliwości, pozostał już tylko jeden termin - najbliższa sobota, 7 grudnia.

Kampania "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Warto dodać, że akcja ma szereg partnerów. Należą do nich Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, czy operator nawigacji Yanosik. Co więcej wspomniana aplikacja doprowadzi kierowców do najbliższej stacji SKP uczestniczącej w akcji.

W okresie jesienno-zimowym nasila się ryzyko wypadku drogowego z udziałem pieszych. Wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności są czynnikami powodującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Wielu z tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni. przypomniał w rozmowie z Interią komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP

Co prawda w dniach obowiązywania akcji "Twoje Światła - Nasze Bezpieczeństwo" kierowcy mogą spodziewać się łagodniejszego traktowania przez policjantów, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że uszkodzone reflektory (np. pęknięte klosze) lub brak oświetlenia mogą stanowić podstawę do zatrzymania dowodu rejestracyjnego auta.

Policjant może też ukarać kierowcę mandatem na tzw. zasadach ogólnych za kierowanie pojazdem niesprawnym technicznie (art. 97 Kodeksu wykroczeń i art. 66 Prawa o ruchu drogowym). Wówczas mandat może wynosić od 20 do nawet 3 tys. zł.