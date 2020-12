Odwołano strajk na autostradzie A4

Planowany na środę protest kierowców samochodów ciężarowych na autostradzie A4 został odwołany – podała dolnośląska policja. Kierowcy w godzinach od 11 do 16 mieli blokować ruch na trasie między węzłami Krzywa i Pietrzykowice.

Zdjęcie /LUKASZ GRUDNIEWSKI /East News

We wtorek dolnośląska policja informowała o możliwych utrudnieniach w ruchu na autostradzie A4 w związku z planowanym protestem przedstawicieli branży transportowej. W godzinach od 11 do 16 kolumna ok. 150 samochodów ciężarowych miała z minimalną prędkością poruszać się od węzła Krzywa - w kierunku Wrocławia - do węzła Pietrzykowice.



Jak poinformował w środę nadkom. Kamil Rynkiewicz z biura prasowego dolnośląskiej policji, aktualne informacje wskazują na to, że planowany przez przedstawicieli branży transportowej protest nie odbędzie się. Dodał, że policji nie są znane przyczyny jego odwołania.



Portal 40ton.net informował, że protest miał zwrócić uwagę na problemy, z jakimi mierzy się branża transportowa w czasie pandemii. "Zaczęło się od stania w ogromnych korkach do granic, obaw o szykanowanie rodzin oraz obcinania wynagrodzeń w związku z brakiem ładunków. W międzyczasie pozamykano też toalety oraz prysznice i ograniczono dostęp do ciepłej żywności przy drogach (...) Ze strony rządu nigdy nie pojawił się jakikolwiek program wsparcia lub dopłat, mogący wynagrodzić kierowcom wszystkie tegoroczne problemy" - podkreślono.



Według portalu, do protestu miał również przyczynić się fakt, że kilka tysięcy kierowców utknęło w Wielkiej Brytanii, stojąc na środku autostrady M20, bez dostępu do podstawowych udogodnień.



