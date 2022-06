Odlewnia Volkswagena ogrzeje mieszkania w Poznaniu

Spis treści: 01 Energia z zakładów ogrzeje mieszkańców Poznania

02 Karolin wyemituje mniej CO2

03 Odlewnia Volkswagen Poznań istnieje 25 lat

Energia z zakładów ogrzeje mieszkańców Poznania

Od blisko pięciu lat w odlewni Volkswagena w Poznaniu odzyskiwana jest energia powstająca przy pracy sprężarek i przekazywana do miejskiej sieci ciepłowniczej. Teraz Volkswagen zamierza rozszerzyć swoje działania w tej kwestii i odzyskiwać ciepło z wytapialni aluminium.

I etap projektu odzysku ciepła przynosi już miastu i fabryce konkretne efekty. Dziś przyszedł czas, by pójść znacznie dalej. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że dzięki kolejnym inwestycjom w zrównoważonej gospodarce zasobami staje się ona wzorem i inspiracją dla całej branży. To prośrodowiskowe rozwiązanie wywiera pozytywny wpływ nie tylko na nasz zakład. Realizując założenia naszej strategii pomagamy zmniejszyć emisje dwutlenku węgla w Poznaniu, zredukować występowanie wysp ciepła i skierować blisko 16 tysięcy Megawatogodzin energii cieplnej rocznie do ogrzewania domów, hal i obiektów handlowych znajdujących się w jej sąsiedztwie. To doskonały przykład korzyści jakie może nowoczesne miasto czerpać z przemysłu 4.0 zlokalizowanego w jego granicach. Dietmar Mnich, prezes zarządu Volkswagen Poznań

Karolin wyemituje mniej CO2

Aluminium, wykorzystywane do produkcji samochodów, topione jest w piecach gazowych. Podczas tego procesu powstawało ciepło, które uchodziło wprost do atmosfery. Teraz ciepło trafia do wymiennika i tam ogrzewa wodę. Za pośrednictwem kolejnego wymiennika trafia do instalacji ciepłowniczej firmy Veolia Energia Poznań. Montaż całej instalacji rozpoczął się na przełomie III i IV kwartału 2021 r. Na chwilę obecną ciepło odzyskiwane jest z jednego pieca, ale jeszcze w czerwcu instalacja będzie pracować na kolejnym. Docelowo ciepło będzie pobierane z czterech pieców.

Reklama

Jak szacuje Volkswagen Veoila wprowadzi do sieci ciepłowniczej energię cieplną, mającą wartość energetyczną na poziomie 56 tys. gigadżuli. To pozwoli na ogrzanie kilku tysięcy mieszkań na poznańskim Górczynie i położonych przy ul. Głogowskiej, Góreckiej, Kolejowej, Krauthoffera, oraz centrum handlowego i zakładu gospodarki odpadami. Wskutek tego elektrociepłownia Karolin wyemituje 2 440 ton dwutlenku węgla mniej w ciągu roku, a przy tym zużyje mniej węgla (ok. 3 200 ton rocznie).

Cieszę się, że dzięki współpracy z Volkswagen Poznań możemy razem zadbać o środowisko i bezpieczeństwo energetyczne. Każde zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery to korzyść dla jakości powietrza. To przekłada się na zdrowie i lepsze samopoczucie poznanianek i poznaniaków. Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania

Odlewnia Volkswagen Poznań istnieje 25 lat

W Odlewni Volkswagen Poznań powstają części do takich modeli z gamy koncernu jak: Volkswagen ID. 3, czy Porsche eMacan Turbo. Jest też jedną z największych w koncernie i całej Europie. W tym roku świętuje ćwierćwiecze swojego istnienia.