Volkswagen ID.7 Tourer - nowy Passat A.D. 2024 będzie elektryczny

Spis treści: 01 Volkswagen ID.7 Tourer - elektryczny Passat A.D. 2024

02 ID.7 Tourer - kombi z napędem na tył

03 Volkswagen ID.7 Tourer - najpierw sedan, kombi w 2024

Rodzina elektrycznych Volkswagenów rozrasta się. Po kompakcie ID.3, SUV-ie ID.4 i SUV-ie coupe ID.5 przyszedł czas na nowy model, którego zarezerwowana patentem nazwa to ID.7 Tourer. Wbrew pozorom nie będzie to jednak kolejny SUV, pozycjonowany powyżej modelu ID.5. Tym razem Volkswagen proponuje klientom klasyczne kombi wyposażone w napęd elektryczny. Co prawda nazwa modelu nie musi wcale oznaczać, że mamy do czynienia z nadwoziem typu kombi, jednak informacja, że model będzie bazował na przedstawionym w 2019 roku koncepcie Space Vizzion daje jasność, co do bryły ID.7 Tourer.

Reklama

Volkswagen ID.7 Tourer - elektryczny Passat A.D. 2024

Szef Volkswagena w jednej ze swoich wypowiedzi wspomniał, że elektryczny sedan od VW będzie nosił nazwę ID.6 - wszystkie nazwy, aż do ID.9 są już zarezerwowane. Jednakże model o tej nazwie już istnieje - to elektryczny SUV oferowany na rynek chiński. Możliwe jest zatem, że właśnie pod nazwami ID.7 i ID.7 Tourer kryją się elektryczni następcy Passata.

Z informacji producenta wynika, że elektryczny wariant Passata urośnie względem swojego spalinowego starszego brata. ID.5 Tourer na mierzyć 496 cm długości (o 7 więcej niż Passat Variant) i 153 cm wysokości (+ 5 cm). Rozstaw osi elektrycznego kombi jest aż o 16 cm dłuższy od wersji spalinowej. To właśnie między osiami ma znaleźć się akumulator trakcyjny o pojemności 82 kW brutto, czyli 77 kW netto.

ID.7 Tourer - kombi z napędem na tył

Producent deklaruje zasięg na jednym ładowaniu wg normy WLTP na poziomie 590 km. Oznaczałoby to, że ID.7 Tourer ma zużywać średnio ok. 13 kWh energii na 100 km. Aktualnie oferowane auta elektryczne zużywają średnio ok. 20 kWh/100 km, tak więc deklaracje Volkswagena oznaczają albo nowe rozwiązania technologiczne w zakresie rekuperacji i efektywności napędu elektrycznego albo są to wartości nie do osiągnięcia. Przyjmując średnią na poziomie wspomnianych 20 kWh/100 km ID.7 Tourer będzie legitymował się zasięgiem ok. 380 km.

Za napęd podstawowej wersji elektrycznego kombi odpowiadać ma silnik o mocy 279 KM (205 kW). Możliwe jest także wystąpienie wersji z napędem na cztery koła i drugim silnikiem elektrycznym z przodu o mocy 103 KM. Łączna moc układu wyniosła by wtedy 340 KM.

Volkswagen ID.7 Tourer - najpierw sedan, kombi w 2024

Jak dokładnie będzie wyglądał i co będzie oferował pod maską model ID.7 Tourer, dowiemy się najwcześniej w 2024 roku - wtedy to planowana jest premiera modelu. Rok wcześniej na rynek ma trafić elektryczny sedan - czas pokaże czy pod nazwą ID.6 czy ID.7.