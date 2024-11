Automatyczna kontrola strefy płatnego parkowania w Lublinie

O zmianach w strefie płatnego parkowania poinformował w komunikacie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie. Od poniedziałku 18 listopada prowadzone będą e-kontrole z wykorzystaniem systemu skanowania tablic rejestracyjnych, który zamontowano na dwóch samochodach. Czynności te prowadzić będą kontrolerzy.

Zaletą tego typu rozwiązania jest podwojona częstotliwość kontroli oraz monitoring strefy parkowania wyjaśnił dyrektor ZDiTM w Lublinie Grzegorz Malec.

Auta należące do ZDM zeskanują numery rejestracyjne samochodów zaparkowanych w strefie, a system zweryfikuje, czy za dany pojazd została wniesiona opłata za postój. Wezwania za brak opłaty będą wysyłane do właścicieli pocztą. Do tej pory takie informacje kierowca otrzymywał tylko za wycieraczkę.

Powstanie też dokumentacja fotograficzna wraz ze współrzędnymi GPS, przez co dokładnie będzie wiadomo, w jakiej lokalizacji znajdował się sprawdzany samochód. Tradycyjne kontrole będą dalej prowadzone w strefie - w okresie przejściowym przez 16 osób, potem przez co najmniej 6.

Jakie samochody będą kontrolowały SPP w Lublinie?

Na potrzeby e-kontroli zakupiono dwa samochody elektryczne - wybór padł na chińskie MG 4, które w bazowej wersji kosztuje 131 tys. zł i może przejechać do 350 km na jednym ładowaniu. Jak jednak podaje ZDM w Lublinie wartość obu aut to 203 tys. zł, na które miasto otrzymało 54 tys. zł dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ile wynoszą opłaty za parkowanie w Lublinie?

Strefa płatnego parkowania w Lublinie obejmuje ponad 2,7 tys. miejsc postojowych, a uiszczenie opłaty możliwe jest w 175 parkomatach. Wpływy za ub.r. wyniosły ponad 13,1 mln zł. W pierwszym półroczu br. było to blisko 7 mln zł.

Opłata za godzinę parkowania zależy od tego, w której z trzech stref się znajdujemy, a także jak długo parkujemy (opłaty za drugą i trzecią godzinę są wyższe). Ceny wahają się od 2,30 zł do 6,40 zł za godzinę parkowania. Możliwe jest także wykupienie biletu dobowego w cenie od 17 do 28 zł. Za brak opłaty parkingowej naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 200 zł.