Red Light ma za zadanie monitorować przypadki przejazdu na czerwonym świetle. Kamery rejestrują moment, w którym auto wjeżdża na skrzyżowanie i porównują to ze światłem, które w tym momencie paliło się na sygnalizatorze. Jeżeli kierujący przejechał na czerwonym świetle, system zapisuje numer rejestracyjny pojazdu i wykonuje zdjęcie. Następnie do kierowcy trafia mandat za wykroczenie. Zaznaczmy, że kamery wykrywające przejazd na czerwonym świetle zainstalowane są również na przejazdach kolejowo drogowych.

O skuteczności systemu Red Light najlepiej świadczy liczba zarejestrowanych wykroczeń. W całym 2024 r. 47 działających wówczas systemów zarejestrowało łącznie 60 509 wykroczeń "niezastosowania się do czerwonego sygnału świetlnego na skrzyżowaniach. Z kolei cztery układy działające na przejazdach kolejowych zarejestrowały 12,3 tys. przypadków.

Skrzyżowanie ulic Na Ostatnim Groszu i Bystrzyckiej we Wrocławiu

Wszystkie urządzenia uruchomione zostaną do połowy przyszłego roku, przy czym odbiór pierwszego urządzenia zostanie wykonany nie później niż do końca lutego 2026 r. Montaż 5 systemów na czerwonym świetle na przejeździe kolejowo-drogowym wyniesie blisko 2 mln zł, a 10 systemów na skrzyżowaniach ponad 10,8 mln zł.

Jeśli chodzi o mandaty, warto przypomnieć, że za przejechanie na skrzyżowaniu na czerwonym świetle trzeba zapłacić 500 zł. Sama kwota nie wydaje się zbyt bolesna, ale patrząc na punkty karne konsekwencje wykroczenia będą dużo bardziej poważne. Przejazd na czerwonym świetle obciąża kierowcę 15 punktami, a to z kolei ponad połowa z dopuszczalnej puli, którą można uzyskać. W efekcie dwa takie mandaty w ciągu roku zakończą się zatrzymaniem prawa jazdy.

Jeśli takie wykroczenie popełnimy na przejeździe kolejowym, zapłacimy mandat w wysokości 2 tys. zł. Jeśli zrobimy to ponownie w ciągu dwóch lat, kara wzrośnie do 4 tys. zł. Liczba punktów nie ulega zmianie - wciąż jest to 15.