800 zł kary za „diabelskie oczy”. Nowy trend z Azji zawitał w Europie

W ostatnim czasie prawdziwym hitem wśród kierowców ciężarówek stały się tzw. diabelskie oczy. To ledowe tablice przymocowane na przedniej szybie, które wyświetlają mrugające oczy w różnych kolorach. Moda z dalekiej Azji dotarła do Europy, jednak przez tutejszych policjantów ich montaż nie jest traktowany jako element dekoracyjny, ale jako naruszenie przepisów, za co grozi mandat.