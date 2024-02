Od dzisiaj poważne utrudnienia na autostradzie A4. Potrwają wiele miesięcy

Spis treści: 01 Ruszył remont autostrady A4. Prace potrwają do listopada

W poniedziałek, 12 lutego drogowcy rozpoczęli prace na autostradzie A4. Mowa o długo wyczekiwanym remoncie śląskiego odcinka między węzłami Murckowska (Katowice) i Brzęczkowice (Mysłowice). Przez najbliższe 9 miesięcy drogowcy będą wymieniać nawierzchnię - najpierw w kierunku Krakowa, a następnie w kierunku Katowic.

Ruszył remont autostrady A4. Prace potrwają do listopada

Zgodnie z zapowiedziami zarządcy drogi - Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - prace związane z remontem nawierzchni potrwają do końca listopada. W pierwszej kolejności drogowcy zajmą się 4-kilometrowym odcinkiem w kierunku Krakowa. Następnie od 27 marca remontowany odcinek wydłuży się do 7 kilometrów (od km 341 do km 348) - jeden pas ruchu w kierunku Krakowa będzie remontowany, a drugi pas będzie przejezdny.

Zdjęcie Autostrada A4. Od kwietnia 2024 roku za przejazd odcinkiem Kraków-Katowice zapłacimy więcej / Damian Klamka / East News

Zmiana ruchu na autostradzie A4 w wakacje. Jeden pas zawsze będzie zwężony

Analogiczny proces, jednakże w kierunku Katowic, drogowcy planują rozpocząć w lipcu bieżącego roku. Podobnie jak teraz - jeden pas ruchu będzie remontowany, a drugi będzie przejezdny.

Remont autostrady A4 ma przynieść pozytywne zmiany

Zarządca drogi zdaje sobie sprawę, że kierowcy nie będą zadowoleni z utrudnień, jednak odświeżenie tego konkretnego odcinka jest konieczne i nie może dłużej zwlekać. Rozchodzi się przede wszystkim o bezpieczeństwo uczestników ruchu. Naprawa nawierzchni ma także wpłynąć na trwałość i nośność, jak również właściwości przeciwpoślizgowe.

Utrzymanie infrastruktury odcinka A4 Katowice-Kraków, m.in. nawierzchni i obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i wiaduktów, wynika z obowiązujących przepisów oraz z zapisów umowy koncesyjnej. Zgodnie z nimi koncesjonariusz ma przekazać autostradę stronie publicznej w 2027 r. w doskonałym stanie technicznym, nie wymagającym remontów i modernizacji przez kolejne lata.

Zdjęcie Modernizacja nawierzchni jest konieczna z uwagi na bezpieczeństwo kierowców / Piotr Krzyzanowski/Polska Press/East News / East News