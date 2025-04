Zbyt szybka jazda i niezastosowanie się do obowiązujących ograniczeń prędkości to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Niemiecka policja systematycznie przeprowadza tzw. speedweek, czyli tygodniową akcję na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego, która odbywa się w kwietniu i sierpniu. Wówczas na celownik funkcjonariuszy trafiają kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość.

W bieżącym roku zaplanowane są dwie akcje pod nazwą "Blitzermarathon”. Pierwsza z nich odbędzie się od 7 do 13 kwietnia, a druga od 4 do 10 sierpnia. W pierwszym tygodniu akcji szczyt przypadnie na środę, 9 kwietnia.

Warto zaznaczyć, że zmasowane kontrole prędkości nie odbywają się w tym terminie tylko w Niemczech. Do akcji włączają się także policjanci z innych krajów europejskich, aby na drogach było znacznie bezpieczniej.

Niektóre landy, jak Bawaria i Turyngia, ograniczają swoje działania do głównego dnia, a inne będą prowadzić częstsze kontrole prędkości przez cały tydzień.

Władze niektórych landów przed rozpoczęciem akcji publikują przybliżone dane dotyczące lokalizacji kontroli prędkości. W przypadku zdecydowanej większości miejsca jednak nie są one znane, co zmusza kierowców do jazdy zgodnej z obowiązującymi przepisami.