Od dziś elektroniczne mandaty z fotoradarów. Co to oznacza dla kierowców?

Spis treści: 01 Mandat z fotoradaru dostaniesz przez internet. Ale wcześniej musisz się zarejestrować

02 Ile czasu na odbiór elektronicznego mandatu?

03 Jak wygląda elektroniczny mandat z fotoradaru?

04 Mandat z internetu. Po co nowy system?

W życie weszło właśnie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 11 kwietnia, które nowelizje przepisy dotyczące nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W dokumencie czytamy m.in., że:



Dopuszcza się wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na:

1) przyjęcie mandatu generowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego,



2) doręczenie mandatu karnego wygenerowanego przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.



Wbrew pozorom, przynajmniej w początkowym okresie działania nowego systemu, nie będzie on współpracował z aplikacją mObywatel.



Doręczenie mandatu karnego w sposób, o którym mowa w § 4b pkt 2, polega na jego udostępnieniu sprawcy wykroczenia do pobrania oraz samodzielnego wydrukowania w postaci obrazu odcinków "A", "B" i "C" z platformy internetowej, o której mowa w ust. 1, w okresie 21 dni, licząc od dnia następującego po dniu wysłania przez organ powiadomienia o wystawieniu mandatu i możliwości jego odebrania za pośrednictwem platformy internetowej - czytamy w rozporządzeniu.

W tym przypadku chodzi o Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK) obsługiwane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Oznacza to, że aby otrzymać mandat z fotoradaru drogą elektroniczną, należy uprzednio założyć w CANARD konto posługując się profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym.



Po samej rejestracji w systemie trzeba jeszcze wyrazić zgodę na otrzymywanie mandatów w formie elektronicznej.



Za datę przyjęcia mandatu uznaje się dzień, "w którym sprawca wykroczenia pokwitował jego odbiór w systemie teleinformatycznym". Co jeśli w tym czasie nie zalogujemy się do Elektronicznego Biura Obsługi Klienta Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym?

W przypadku niepokwitowania mandatu udostępnionego na platformie internetowej w okresie jego udostępnienia mandat doręcza się w sposób, o którym mowa w § 4a - tłumaczy treść rozporządzenia.

Oznacza to, że jeśli nie odbierzemy elektronicznego mandatu we wskazanym - 21-dniowym - terminie, przedstawiciele CANARD wyślą tradycyjny - "papierowy" - mandat pocztą, czyli listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.



Mandat udostępniony w serwie eBOK CANARD opatrzony jest "kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu wystawiającego". Ukarany ma wgląd do odcinków A, B i C . Właściciel pojazdu może je pobrać i - w razie takiej potrzeby - wydrukować, chociażby po to, by móc opłacić mandat na poczcie.



Zdjęcie Odcinek C mandatu karnego dla kierowcy /

Na ten moment serwis eBOK CANARD nie jest zintegrowany z systemem płatności elektronicznych. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by uregulować należność wobec Urzędu Skarbowego w Opolu właśnie w taki sposób, korzystając z "klasycznej" bankowości elektronicznej.



Wbrew pozorom nie chodzi wcale o to, by "uszczelnić" system pobierania opłat od niezdyscyplinowanych kierujących. Z tym problemem dość skutecznie radzi sobie ubiegłoroczna nowelizacja przepisów, w myśl której początkiem biegu "kasowania się" punktów karnych jest przecież uregulowanie - nałożonej w formie mandatu karnego - grzywny.

Zdjęcie Odcinek A mandatu karnego dla kierowcy /

W tym przypadku chodzi o zoptymalizowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANARD. Główny Inspektorat Transportu Drogowego informuje, że w samym tylko 2021 roku, rozesłanie korespondencji do przyłapanych przez fotoradary kierowców kosztowało ponad 16 mln zł.



***