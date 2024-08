Dobra wiadomość dla kierowców i mieszkańców

Oddanie do użytku nowego odcinka autostrady A2 to bez wątpienia dobra wiadomość dla kierowców podróżujących na wschód od Warszawy. Zgodnie z analizami, dzięki nowopowstałej drodze, czas przejazdu z Warszawy do Siedlec znacząco się skróci. Dotychczas to właśnie w regionie Kałuszyna tworzyły się największe korki i zatory, a z powodów licznych zatorów, nierzadko ruchem kierowców musiała kierować policja. Poprowadzenie autostrady na tym fragmencie trasy nie tylko ułatwi życie kierowcom, ale też pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z pobliskich miejscowości, co wpłynie na komfort życia okolicznych mieszkańców.

Zdjęcie Nowy odcinek nie tylko ułatwi życie kierowcom, ale też pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z pobliskich miejscowości / GDDKiA

Trwają prace nad budową kolejnych odcinków A2

Jednocześnie wciąż trwa budowa dalszych odcinków A2, które docelowo mają łączyć Warszawę z granicą z Białorusią. Na odcinku A2 realizowanym najbliżej Białej Podlaski (Swory - Biała Podlaska) w toku są roboty wykończeniowe, montaż barier energochłonnych, roboty odwodnieniowe, brukarskie i humusowanie. Prowadzone są też prace związane z budową Obwodu Utrzymania Drogi. Zaawansowanie tego fragmentu określa się na 93 proc. i on również powinien zostać oddany kierowcom w sierpniu. Zaawansowanie robót na pozostałych realizowanych odcinkach określono na: Siedlce Południe - Malinowiec - 49 proc. Malinowiec - Łukowisko - 39 proc. Łukowisko - Swory - 27 proc.