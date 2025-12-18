Od 18 grudnia zmiany na stacjach paliw. Kto ma LPG, ten żałuje

W skrócie Przed świętami ceny benzyny i oleju napędowego w Polsce spadły, natomiast LPG podrożało.

Najtańszą benzynę można obecnie kupić w Wielkopolsce, najtańszy diesel jest w województwie lubuskim, a najtańsze LPG na Górnym Śląsku.

Najwyższe ceny benzyny i diesla zanotowano na Mazowszu, Kujawach i Pomorzu, a LPG – w województwie zachodniopomorskim.

Ceny paliw przed świętami w Polsce

Według analityków portalu e-petrol.pl ceny paliw w Polsce w przedświątecznym tygodniu zauważalnie spadły. Zgodnie z aktualnymi danymi obecnie płacimy średnio na stacjach następujące kwoty:

Pb95 - 5,79 zł

Pb98 - 6,59 zł

ON - 6,17 zł

LPG - 2,64 zł

Oznacza to, że po ubiegłotygodniowych dalszych spadkach hurtowych cen paliw stacje zaktualizowały cenniki, dzięki czemu benzyna 95-oktanowa kosztuje o 8 gr mniej niż w pierwszej dekadzie grudnia. Z kolei olej napędowy jest teraz tańszy o 6 gr.

Powody do niezadowolenia mają za to kierowcy tankujący autogaz. W ostatnim czasie było to jedyne paliwo, którego cena nie malała, lecz pozostawała na dotychczasowym poziomie. Teraz natomiast cena LPG wzrosła - średnio o 2 gr.

W jakim województwie jest najtańsze paliwo?

Jak wyliczyli analitycy, obecnie najniższa cena benzyny 95 jest w Wielkopolsce, gdzie jej litr jest oferowany po 5,70 zł, a diesel najtańszy jest w województwie lubuskim - przeciętnie po 6,01 zł LPG z ceną 2,58 zł jest najtańsze na Górnym Śląsku.

Najdroższa benzyna jest zaś na Mazowszu oraz Kujawach i Pomorzu - jej litr kosztuje tam średnio 5,91 zł. W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej płaci się ponadto za olej napędowy - 6,24 zł, a w województwie zachodniopomorskim za autogaz - 2,74 zł.

