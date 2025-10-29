W skrócie Nowa obwodnica Bolesławia została zamknięta po dwóch miesiącach z powodu zalania i zapadlisk, na które wpłynęły czynniki geologiczne i hydrologiczne.

Kosztująca 7,5 mln zł inwestycja stała się niecodzienną atrakcją medialną oraz przedmiotem sporu pomiędzy lokalnymi władzami i kopalnią.

Największe straty ponieśli mieszkańcy, którzy utracili poprawę komunikacyjną, a sytuacja stwarza ryzyko dla okolicznych zabudowań.

Choć obwodnica Bolesławia została oddana do użytku w grudniu 2022 roku, kierowcy mogli korzystać z niej jedynie przez dwa miesiące. Wkrótce po otwarciu trasa została zamknięta z powodu licznych zapadlisk i zalania wodą. Na jednym z nasypów utworzyło się zapadlisko o głębokości około pięciu metrów, a wkrótce zaczęły pojawiać się kolejne.

"Podwodnica" Bolesławia stała się niecodzienną atrakcją

Z biegiem czasu stan obwodnicy Bolesławia coraz bardziej się pogarszał. Najpierw w asfalcie powstała wyrwa o głębokości 2,5 metra, a po wyłączeniu systemu odwadniania dawnego wyrobiska poziom wód gruntowych zaczął się podnosić. Sprawa szybko trafiła do mediów, które informowały o wodzie wdzierającej się na nowo wybudowaną trasę. Zainteresowani mieszkańcy zaczęli odwiedzać miejsce osobiście, a w internecie zaczęły krążyć zdjęcia zalanej obwodnicy. Internauci żartobliwie nadali jej nową nazwę - "podwodnica".

Zalewisko postępuje. Pod wodą znalazły się drzewa i krzewy

Obecnie pod wodą znajduje się już kilkudziesięciometrowy fragment obwodnicy Bolesławia. Zalewisko, które utworzyło się w tym miejscu, pochłonęło nie tylko odcinek drogi, ale również okoliczne krzewy, drzewa i wcześniejsze zapadliska. Bariery ochronne całkowicie zniknęły pod taflą wody, a zbiornik nadal się powiększa. Na początku września na granicy suchej jezdni i wody ktoś wymalował kolorowy napis: "Just Be Crazy". Dziś widać już tylko jego górną część. Według szacunków powierzchnia zalewiska może ostatecznie sięgnąć niemal 22 hektarów, a głębokość - od 6 do 8 metrów.

Obwodnica Bolesławia pod wodą. 7,5 mln zł wyrzucone w błoto

Niestety wszystko wskazuje na to, że obwodnica Bolesławia już nigdy nie zostanie przywrócona do użytku. Oznacza to, że inwestycja o wartości 7,5 miliona złotych funkcjonowała realnie zaledwie przez dwa miesiące. Od samego początku towarzyszył jej również spór pomiędzy władzami powiatu olkuskiego a przedstawicielami Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" dotyczący odpowiedzialności za skutki geologiczne w rejonie inwestycji.

Najwięcej stracili mieszkańcy Bolesławia

Konsekwencje sporów i błędów planistycznych najbardziej dotknęły mieszkańców Bolesławia, którzy stracili dostęp do nowej obwodnicy - inwestycji mającej poprawić komfort ich codziennego życia. Powstałe w tym miejscu zalewisko objęło nie tylko odcinek drogi, ale też okoliczną roślinność i obszary z wcześniejszymi zapadliskami. Przy obecnych warunkach pogodowych i rosnącym poziomie wód gruntowych realne staje się ryzyko, że w przyszłości zagrożone będą również pobliskie zabudowania.

