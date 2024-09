Nowy Volkswagen Golf GTI już w Polsce. Takiej mocy jeszcze nie było

Volkswagen Golf GTI to prekursor aut kompaktowych o nieprzeciętnych osiągach, potocznie nazywanych hot hatchami. Po raz pierwszy kompakt w usportowionej odmianie zadebiutował w 1975 roku. Napędzała go jednostka EA827 o pojemności 1,6-litra, która generowała moc 110 KM. Silnik współpracował wówczas z 4-biegowym manualem, co pozwalało na osiągnięcie pierwszej “setki" w ok. 10 sekund i rozpędzenie się do prędkości 180 km/h. W 1979 roku na pokładzie pojawiła się 5-biegowa skrzynia ręczna, a w 1982 roku silnik 1.6 zastąpiono większym motorem o pojemności 1,8-litra. Ta jednostka generowała nieznacznie większą moc 112 KM, jednak moment obrotowy wzrósł z 137 do 150 Nm.

Reklama

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI pierwszej generacji.

Nowy Volkswagen Golf GTI po liftingu - więcej mocy i bogatsze wyposażenie

Przez lata model i jego osiągi ewoluowały. Po niespełna 50 latach na rynku dostępna jest już ósma generacja po modernizacji, która z dwulitrowego, turbodoładowanego silnika TSI generuje moc 265 KM (wcześniej 245 KM) i 370 Nm. Cały moment obrotowy niezmiennie jest przekazywany na przednią oś, jednak dziś już tylko przez 7-stopniową przekładnię dwusprzęgłową DSG. W takim wydaniu usportowiony kompakt z Wolfsburga przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 sekundy i osiąga prędkość 250 km/h. Ceny odświeżonego Golfa GTI zaczynają się w Polsce od 179 790 zł.

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI po face liftingu. / Volkswagen

Dla wymagających klientów przygotowano odmianę GTI Clubsport, której silnik EA888 LK3 evo4 dysponuje mocą aż 300 KM (+35 KM) i 400 Nm (+30 Nm), wobec czego przyspiesza do pierwszej “setki" w 5,6 sekundy (0,3 s. szybciej). Poza lepszymi osiągami ów wariant wyróżnia się również bogatszym wyposażeniem w standardzie. Rozpoznamy go po większym spojlerze , dostępnym za dopłatą układzie wydechowym firmy Akrapovic, lepszych hamulcach i większych 18-calowych felgach. Po dobraniu pakietu Race prędkość maksymalna wzrasta do 267 km/h. Mocniejszy i szybszy wariant GTI Clubsport kosztuje nad Wisłą od 183 890 zł.

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI Clubsport. / Volkswagen

Nowy Volkswagen Golf GTI po liftingu - wyposażenie i polskie ceny

Volkswagena Golfa GTI ósmej generacji po face liftingu wyróżnia przeprojektowany pas przedni, w tym także nowe reflektory LED IQ.Light dostępne w standardzie i inny wzór świateł tylnych oraz 17-calowe felgi Richmond (225/45). Model po zmianach ma także sportową kierownicę z fizycznymi przyciskami oraz większy wyświetlacz systemu info-rozrywki (12,9-cala), skierowany w stronę kierowcy dla wygodniejszej obsługi. Standardem są także sportowe fotele Premium Sport ze zintegrowanymi zagłówkami i materiałowo-skórzana tapicerka w kratkę.

Volkswagen Golf GTI - wyposażenie standardowe

Fotele przednie Premium Sport

Tapicerka z materiału w kratę

Sportowa kierownica 3-ramienna

Wstawki dekoracyjne - Carbon Gray

Cyfrowy zestaw wskaźników z komputerem pokładowym (10,2 cala)

Ekran Infotainment (12,9 cala)

Bezprzewodowy App Connect

Adaptacyjny tempomat z Front Assist

Tempomat adaptacyjny

Felgi 17-calowe Richmond (225/45)

Światła dzienne, mijania i drogowe w technologii LED Matrix

Podświetlane logo przednie

Oświetlenie wnętrza Ambiente Plus (30 kolorów)

Zdjęcie Volkswagen Golf GTI / Volkswagen