Nowy sygnał pojazdów uprzywilejowanych. Ten z pewnością usłyszysz

Według nowego pomysłu radiowozy, karetki oraz wozy strażackie mają nie tylko wysyłać sygnały świetlne i dźwiękowe, ale także... przerywać audycje radiowe.

Zdjęcie /Wojciech Stróżyk /Reporter Felietony Karetki nie powinny jeździć na sygnale, bo przeszkadzają mieszkańcom

Nowy sposób informowania uczestników ruchu o zbliżającym się pojeździe uprzywilejowanym nie jest jedynie luźnym pomysłem. Nad wprowadzeniem go debatował już specjalnie powołany Parlamentarny Zespół ds. Trzeciego Sygnału dla Pojazdów Uprzywilejowanych.

Reklama

Nowy sygnał ma mieć formę radiową, a jego zasięg będzie wynosił 200 m (realny zasięg obecnie używanego sygnału dźwiękowego to 50 m). Radio w każdym samochodzie znajdującym się w tej odległości ma odebrać taki sygnał, bez względu na to czy jest włączone oraz jakiej stacji w danym momencie słuchamy. Ma to działać na podobnej zasadzie, jak funkcja automatycznego przełączania się z innych źródeł na radio, gdy nadawany jest program informacyjny lub komunikaty drogowe. Kiedy będzie się do nas zbliżać radiowóz, karetka lub wóz strażacki, mamy usłyszeć w głośnikach własnego auta komunikat: "Uwaga! Pojazd na sygnale. Proszę ułatwić przejazd". Miałby on również mieć formę tekstową, więc pojawiałby się na wyświetlaczu tak, jak komunikaty wykorzystujące RDS, przesyłane przez stacje radiowe.

Członkowie zespołu podkreślają, słusznie zresztą, że wielu kierowców nie słyszy i nie reaguje na dźwięk pojazdu uprzywilejowanego, albo reaguje o wiele za późno. Jasny komunikat słowny ma ten problem rozwiązać. Podobnie jak rozwiąże kwestię osób głośno słuchających muzyki i nie mających pojęcia co się dzieje wokół nich.

Tak zwany trzeci sygnał ma pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo z kilku powodów. Głównym jest skrócenie czasu dojazdu pojazdów uprzywilejowanych na miejsce zdarzenia. Usprawniałby też tworzenie korytarza życia, który pomimo wprowadzonych przepisów nakazujących tworzenie go przed przyjazdem służb, często organizowany jest naprędce, na widok karetki lub wozu strażackiego, który nie może przejechać. Poprawić powinny się też statystyki dotyczące wypadków z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Jak podaje Państwowa Straż Pożarna, ich wozy w ciągu ostatnich siedmiu lat uczestniczyły w 300 takich zdarzeniach.

Trudno obecnie powiedzieć kiedy prawo, wprowadzające dodatkowy sygnał dla pojazdów uprzywilejowanych, mogłoby wejść w życie. Kiedy to się stanie pozostanie jeszcze kwestia wyposażenia wszystkich takich samochodów w odpowiednie urządzenia, emitujące sygnał do pobliskich radioodbiorników.