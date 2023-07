Nowy sposób oszustów na okradanie kierowców. Trzeba uważać na parkomaty

Spis treści: 01 Kraków przestrzega przed kodami QR na parkomatach

Kraków przestrzega przed kodami QR na parkomatach

Osoby korzystające z krakowskich parkomatów są narażone na nowe oszustwo. Jak poinformowały władze miasta - do ZDMK od pewnego czasu spływają informacje o podejrzanych naklejkach, które zachęcają kierowców do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Zeskanowanie takiego kodu może się jednak skończyć próbą wyłudzenia naszych danych, a w skrajnych wypadku nawet utratą dużej ilości pieniędzy.

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Zarządu Dróg Miasta Krakowa:

Nie skanuj kodów QR umieszczonych na parkomatach! Na niektórych krakowskich parkomatach pojawiły się naklejki zachęcające do płatności za parkowanie z wykorzystaniem kodów QR. Jest to oszustwo, które objęte zostało już policyjnym śledztwem.

Policja prosi, by nie zrywać naklejek samodzielnie

Z dalszej informacji wynika, że pracownicy ZDMK zostali już poinformowani o nowej próbie wyłudzenia i po zabezpieczeniu śladów przez policję, przystąpią do usuwania fałszywych naklejek. Jeśli do tego czasu natkniemy na jedną z nich, policja prosi by nie usuwać ich samemu. Zamiast tego najlepiej zadzwonić na jeden z podanych w komunikacie numerów i poinformować o miejscu, w którym widnieje wspomniany kod.

Jak płacić w parkomatach?

Przy okazji zdarzenia warto przypomnieć, że w Krakowie nie jest obsługiwany system płatności za parkomaty za pośrednictwem kodów QR. Jak czytamy na stronie ZDMK:

Parkując w Obszarze Płatnego Parkowania należy uiścić opłatę, poprzez:

zakup biletu w parkomacie, przy użyciu monet lub z wykorzystaniem kart zbliżeniowych (w wybranych urządzeniach)

zakup abonamentu

za pomocą aplikacji w telefonie, z wykorzystaniem dedykowanej aplikacji biletowej

Krakowska policja zatrzymała pierwszych podejrzanych

Jak poinformował portal niebezpiecznik.pl, krakowska policja zatrzymała już pierwszych podejrzanych o udział w opisywanym oszustwie. Na obecną chwilę mowa o dwóch obcokrajowcach. Mężczyznom prawdopodobnie zostaną postawione zarzuty postawione z art. 286 par. 1 kk. Grozi im do 8 lat więzienia.