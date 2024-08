BMW testuje humanoidalnego robota Figure F.02

Robot wyglądający jak człowiek nazywa się Figure F.02 i został opracowany przez amerykańską firmę Figure. W ramach testów wykorzystano go do pracy w zakładzie w Spartanburgu i wyniki okazały się bardzo obiecujące. Zadaniem robota było wstawienie części blach do elementów mocujących. Jak podkreśla BMW, zadanie to wymagało dużej precyzji i zręczności, a robot poradził sobie znakomicie. Na opublikowanym nagraniu widać, że robot może nie działa niezwykle szybko czy płynnie, jak człowiek, ale realizuje swoje zadania. I co najważniejsze - w ogóle się przy tym nie męczy, chociaż oczywiście do działania wykorzystuje baterię (o pojemności 2,25 kWh).

Robot skonstruowany na wzór człowieka

BMW i Figure obecnie rozważają komercyjne wykorzystanie robota, który miałby wykonywać czynności, najbardziej wyczerpujące ludzki organizm, wykonywane w niewygodnych, nieergonomicznych pozach.

Zdjęcie Robot potrafi koordynować pracę obu "rąk" / materiały prasowe

Jak podkreśla kalifornijska firma Figure, jej robot jest dziś najbardziej zaawansowanym humanoidalnym robotem na świecie, który jest dostępny na rynku. Zbudowano go dokładnie na wzór człowieka. Robot porusza się na dwóch nogach (chociaż czyni to dość niezgrabnie i powoli), jednak najważniejsze są jego "ręce". Całe kończyny posiadają stawy, analogiczne jak człowiek, robot posiada również "nadgarstek" i "dłonie", które mają po "palców" z "kciukiem".

Zdjęcie Siła robota odpowiada sile człowieka / materiały prasowe

Sztuczna inteligencja i "dłonie" z pięcioma "palcami"

W efekcie każda "dłoń" posiada 16 stopni swobody, dzięki czemu robot jest w stanie w sposób autonomiczny, wykorzystując sztuczną inteligencję, wykonywać zadania wymagające zróżnicowanej i dynamicznej manipulacji przedmiotami, a także koordynacji obu "rąk". To oznacza, że może np. dwoma "rękami" podnieść jeden element, przystawić do uchwytu i go przykręcić. Dokładność pracy jest milimetrowa, a siła Figure F.02 odpowiada sile człowieka.

Obecnie żaden robot wykorzystujący technologię sztucznej inteligencji nie jest wykorzystywany w zakładach BMW. Niemiecki producent podkreśla jednak, że będzie nadal współpracować z Figure przy rozwoju i szkoleniu robota Figure F.02.