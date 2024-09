Amerykański producent złożył wniosek patentowy dotyczący nowego systemu reklamowego w pojazdach, który mógłby być stosowany w przyszłych modelach Forda. Rozwiązanie o nazwie "Billboard Interfaces for Vehicle Displays" miałoby wykorzystywać kamery pojazdu do odczytywania przydrożnych bilboardów i wyświetlania ukierunkowanych reklam na wyświetlaczu ekranu systemu infotainment. Użytkownicy mogliby wtedy kliknąć link, aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy. To jednak nie wszystko.

Reklama

Spersonalizowane reklamy na wyświetlaczach w samochodach

Nowy system Forda miałby także zbierać informacje dotyczące m.in. prędkości pojazdu, jego pozycji GPS i celu podróży. Następnie na bazie tych danych rozwiązanie miałoby samodzielnie podejmować decyzję o reklamie, która zostanie wyświetlona kierowcy i pasażerom. Sama częstotliwość wyświetlania reklam byłaby zależna od lokalizacji samochodu (np. w momencie przejazdu przez strefę szkolną, samochód wyświetlałby mniej komunikatów) oraz np. tego, czy pasażerowie prowadzą aktualnie jakąś dyskusję. Co więcej - reklama mogłaby być tworzona automatycznie i być spersonalizowana specjalnie pod kątem właściciela samochodu i jego reakcji na poprzednie komunikaty. Przyznacie, że pod kątem gromadzenia informacji brzmi to trochę niepokojąco.

Zdjęcie Reklamy na wyświetlaczach w samochodach to nic nowego. Na podobny pomysł wpadła już Skoda / materiały prasowe

Ford podkreśla, że to tylko patent. Nie oficjalne plany

M.in. właśnie z tych względów trudno uwierzyć, by tak rozbudowany system trafił wkrótce do seryjnie produkowanych samochodów. Podkreślił to także amerykański producent, który w oficjalnym komunikacie wyraźnie zaznaczył, że rozwiązanie jest jedynie kolejnym pomysłem, a kwestie poruszone we wniosku patentowym nie powinny być przez nikogo traktowane jako oficjalna zapowiedź. Eksperci motoryzacyjni nie mają jednak wątpliwości, że prędzej czy później reklamy zagoszczą na ekranach naszych samochodów.

Ford nie jest pierwszy. Podobny pomysł miała Skoda

Udowodniła to, chociażby Skoda, która już w 2020 roku wpadła na pomysł wykorzystania ekranów samochodowych do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Specjalne komunikaty miały pojawiać się na przykład w momencie gdy w pojeździe kończyłoby się paliwo lub kierowca przejeżdżałby blisko konkretnego sklepu. Wówczas samochód miałby zachęcać kierowcę do zatrzymania się przy najbliższej stacji benzynowej lub supermarkecie i skorzystania np. z promocji. Producent uruchomił nawet pilotażowy program usługi, który przez pewien moment był dostępny w kilku wybranych krajach. Jak jednak można się spodziewać - rozwiązanie nie spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród klientów.