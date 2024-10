Nowy Peugeot E-408 już w salonach. Polska cena i gwarancja robią wrażenie

Peugeot 408 zadebiutował w czerwcu 2022 roku jako modny i zadziorny kompakt w nadwoziu fastback. Ponadprzeciętna i odważna stylistyka, niebieski lakier dostępny w standardzie oraz kocie akcenty w postaci świateł LED do jazdy dziennej wyglądających niczym kły lwa czy sygnatura tylnych lamp w kształcie pazurów - tym wszystkim francuski model od paru lat przyciąga na drodze spojrzenia.

Dobre wrażenie robi także kabina. Mamy do czynienia z oryginalną koncepcją i-Cockpit, na którą składa się kompaktowa kierownica, cyfrowe wskaźniki z funkcją wyświetlania informacji w 3D oraz duży ekran info-rozrywki z cyfrowym panelem i-Toggles do szybkiej obsługi wybranych funkcji. Materiały wykorzystane w kabinie modelu 408 również należą do bardzo jakościowych.

Nowy Peugeot E-408 jest dostępny w wersji Allure oraz GT.

Szeroki wachlarz jednostek. Peugeot 408 występuje w kilku odmianach

Początkowo samochód był oferowany w czystej, benzynowej wersji PureTech 130 z silnikiem 1.2 o mocy 130 KM oraz w dwóch odmianach hybrydowych typu plug-in z silnikiem 1.6 pod maską. Niskoemisyjne odmiany 180 Hybrid i 225 Hybrid - jak sama nazwa wskazuje - dysponowały łączną mocą 180 i 225 KM. W późniejszym czasie oferty dołączyła wersja z miękką hybrydą, w której benzynowy motor 1.2 jest wspierany 48-woltową instalacją elektryczną. Taki zestaw generuje moc 136 KM i współpracował z 6-biegową przekładnią e-DCS6.

Nowy Peugeot E-408 ma jeden silnik elektryczny o mocy 210 KM i 345 Nm.

Peugeot E-408 już w Polsce. Elektryczny fastback wjeżdża do salonów

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do oferty bezemisyjnej odmiany E-408 z akumulatorem o pojemności 58,2 kWh (netto) i synchronicznym motorem elektrycznym z magnesami trwałymi o mocy 210 KM i 345 Nm momentu obrotowego. Przy katalogowym zużyciu energii na poziomie 15,1 kWh/100 km, elektryczna nowość powinna przejechać do 453 km na jednym ładowaniu (wg WLTP). Baterię modelu E-408 możemy naładować prądem zmiennym o mocy do 11 kW (AC) lub prądem stałym z mocą do 120 kW (DC). W efekcie naładowanie akumulatora od 20 do 80 proc. powinno zająć ok. 30 minut.

Peugeot E-408 kosztuje w Polsce od 208 700 zł.

Peugeot E-408 w dwóch wersjach. Cena i gwarancja robią wrażenie

Samochód można już konfigurować i zamawiać w polskich salonach. Peugeot E-408 jest oferowany w dwóch wariantach wyposażenia - w wersji Allure dostępnej od 208 700 zł oraz w wersji GT wycenionej od 218 150 zł. W podstawowej odmianie elektryczny fastback jest standardowo wyposażony w:

reflektory LED

19-calowe aluminiowe obręcze

PEUGEOT i-Cockpit z konfigurowalnym 10-calowym cyfrowym zestawem wskaźników

nawigację online z funkcją Trip planner

asystenta głosowego OK PEUGEOT

bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto

6-głośnikowy system audio

podgrzewany fotel kierowcy i kierownicę

dwustrefową automatyczną klimatyzację

tylną kamerę parkowania i czujniki

pompę ciepła

Peugeot E-408 jest oferowany z 8-letnią gwarancją producenta (lub do 160 tys. km).

Na liście wyposażenia droższej wersji GT dodatkowo znajdziemy takie elementy jak:

reflektory Matrix LED

przednie czujniki parkowania

aluminiowe wykończenia wnętrza z konfigurowalnym 8-kolorowym oświetleniem ambientowym

aluminiowe progi drzwi

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

pakiet Drive Assist Plus (półautonomiczna jazda poziomu 2)

Peugeot E-408 wjeżdża do polskiej oferty.

Podobnie jak w przypadku innych w pełni elektrycznych modeli spod znaku lwa, dla nowego modelu E-408 francuski producent również będzie oferował program Peugeot Allure Care, który obejmuje silnik elektryczny, ładowarkę, skrzynię biegów oraz główne komponenty elektryczne i mechaniczne przez okres do 8 lat lub do osiągnięcia 160 tys. kilometrów przebiegu.

Program Peugeot Allure Care stanowi uzupełnienie gwarancji Peugeot na akumulatory wysokiego napięcia, której długość wynosi również 8 lat lub 160 tys. km, zapewniając pełną gwarancję na pojazd. Gwarancja Peugeot Allure Care jest automatycznie aktywowana na 2 lata lub 25 000 km po każdym przeglądzie wykonanym w autoryzowanym serwisie marki.