Nowy Fiat Doblo - wielozadaniowe narzędzie

Fiat Doblo jest na rynku już dłuższy czas. A od lipca tego roku będą przyjmowane zamówienia na jego najnowszą generację.

Nowy Fiat Doblo - każdemu według potrzeb

Konstruktorzy Fiata chcieli się jak najbardziej dopasować do rozmaitych potrzeb swoich klientów, dlatego nowe Doblo dostępne jest zarówno jako benzyna, diesel oraz elektryk. Silnik benzynowy ma pojemność 1,2 l i moc 110 KM. Diesel z kolei ma pojemność 1,5 l, ale występuje w dwóch wariantach mocy - oferuje 100 lub 130 KM. Ten mocniejszy może być zestawiony z ośmiostopniowym automatem. No i jeszcze napęd elektryczny. Producent podaje, że silnik ma 100 kW mocy, a dzięki zastosowaniu baterii trakcyjnej o pojemności 50 kWh E-Doblo ma mieć zasięg na poziomie 280 km, według normy WLTP. Co więcej E-Doblo ma osiągać maksymalnie 130 km/h, choć przecież nie do tego zostało stworzone. Ważniejsze jest to, że ładowarka pokładowa przyjmie nawet 100 kW, co zaowocuje czasem ładowania do 80 proc. w okolicach 30 minut.

Mnogość napędów to nie wszystko. Nowy Fiat Doblo występuje w trzech wariantach nadwozia - jako furgon, furgon brygadowy lub kombi. Ponadto każdy z wariantów dostępny jest w dwóch rozstawach osi. Doblo Cargo w wersji furgon weźmie na pokład dwie europalety, a jego ładowność to 1000 kg dla wersji spalinowej i 800 kg dla elektrycznej. Ponadto dzięki rozwiązaniu Magic Cargo, nowe Doblo z dłuższym rozstawem osi osiąga 4,4 m3 pojemności przestrzeni ładunkowej.

Fiat Doblo - "magiczny" dostawczak

Projektanci Fiata pomyśleli o wielu rozwiązaniach ułatwiających codzienną pracę z Doblo. W każdej wersji dostępne jest lusterko wsteczne Magic Mirror, które oferuje wyświetlanie różnych obrazów - klasyczny widok lusterka, widok z kamery cofania lub z kamer obejmujących tzw. martwe pole. Znacząco ułatwia to manewrowanie pojazdem i zwiększa bezpieczeństwo. Z kolei Fiat E-Doblo oferuje Magic Plug, czyli możliwość skorzystania z energii zgromadzonej w baterii trakcyjnej do uruchomienia różnego rodzaju elektronarzędzi czy lodówki turystycznej.

Aby jeszcze bardziej zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, Fiat Doblo z nadwoziem brygadowym oferuje przesuwaną przegrodę oddzielającą kabinę pasażerską od przestrzeni ładunkowej. Dostępny będzie także składany stolik, który pomoże wykorzystać wnętrze Doblo jako tymczasowe biuro. Fiaty Doblo i E-Doblo będą produkowane w fabryce koncernu Stellantis w hiszpańskim Vigo.

