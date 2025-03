Nowe prawo zaskoczyło kierowcę. Nie pomogło, że podawał się za brata

Początkowo 37-latek próbował zmylić funkcjonariuszy, korzystając z tego, że w Polsce nie trzeba wozić ze sobą żadnych dokumentów, więc podał dane personalne swojego brata. Policjanci nie dali się jednak na to nabrać i szybko ustalili, że zatrzymany ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. A to dopiero początek jego przewin.

Okazało się, że mężczyzna jest też poszukiwany do odbycia kary więzienia. Sąd Rejonowy w Tychach nałożył na niego taką karę za wielokrotne łamanie zakazu prowadzenia pojazdów. Może dlatego 37-latek na stałe przebywał za granicą.

W czasie kontroli wyszło też na jaw, że Audi Allroad quattro, jakim poruszał się mężczyzna, nie ma ani przeglądu ani ubezpieczenia. Nie wiemy natomiast czy auto w ogóle było zarejestrowane - policja podała jedynie, że austriackie tablice rejestracyjne były kradzione. Kierowca najwyraźniej sądził, że "blachy” od innego pojazdu zapewnią mu odpowiednią "przykrywkę”, ale nie przewidział jednego. Od września 2023 roku obowiązuje w Polsce prawo, zgodnie z którym przerabianie tablicy rejestracyjnej, używanie tablicy z innego pojazdu lub kradzież tablicy, zagrożone są karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Policjanci zatrzymali 37-latka i po nocy w policyjnej celi, został doprowadzony do prokuratury, a następnie osadzony w areszcie śledczym. Czeka go teraz nie tylko pół roku zaległego odsiadywania wyroku, ale także nowy proces. Za kolejne prowadzenie pojazdu pomimo orzeczonego zakazu, grozi mu do 5 lat więzienia.