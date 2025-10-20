W skrócie MG MGS6 EV zadebiutował w Europie w nietypowy sposób, zdobywając 5 gwiazdek w testach zderzeniowych EuroNCAP przed oficjalną premierą rynkową.

Auto uzyskało wysokie wyniki w każdej kategorii bezpieczeństwa, lecz wciąż nieznane są szczegółowe dane techniczne pojazdu.

MG MGS6 EV bazuje na tej samej platformie co MG S5 EV, jednak jest od niego cięższy i dłuższy.

To nie żart. Zupełnie nowy model marki MG - MG MGS6 EV - zdobył ostatnio maksymalną notę 5 gwiazdek w testach zderzeniowych Euro NCAP. Auto znalazło się w gronie 18 przetestowanych właśnie modeli notując równe dobre rezultaty w każdej z ocenianych kategorii.

Nie byłoby w tym może nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że Euro NCAP - co do zasady - testuje samochody, które można już kupić w europejskich salonach. W przypadku MG MGS6 EV jest inaczej, bo producent nie zorganizował jeszcze rynkowej premiery tego modelu.

Takie podejście świadczy o szybkim tempie rynkowej ekspansji, jakie narzucili sobie chińscy producenci w naszej części globu. W efekcie mamy jednak do czynienia z dość nietypową sytuacją. Wiemy już, że w standardowej konfiguracji MG MGS6 uzyskało od Euro NCAP 92 proc. punktów za ochronę dorosłych, 85 proc. punktów za ochronę dzieci, 84 proc. punktów za ochronę pieszych i 78 proc. punktów za systemy wspomagające.

Oficjalnie nie znamy jednak danych homologacyjnych auta, więc wciąż czekać musimy na ostateczne informacje dotyczące chociażby szczegółowych wymiarów i osiągów.

Z raportu Euro NCAP dowiadujemy się jedynie, że testowana odmiana to pojazd z napędem na przednią oś masie własnej 1908 kg.

Możemy jedynie spekulować, że MG MGS6 jest po prostu przedłużoną odmianą MG S5 EV. Brytyjska marka szykuje więc swoja odpowiedź na modele pokroju Kii EV5 i Volkswagena ID4.

Jak wynika z danych Euro NCAP, bazowa odmiana MG S5 EV jest aż o 200 kg lżejsza niż MG6S EV. Śmiało można więc obstawiać, to m.in. efekt powiększonych wymiarów - i najprawdopodobniej - większego akumulatora trakcyjnego. Oba auta bazują na platformie MG Modular Scalable Platform (MSP), która pojawiła się w 2022 roku wraz z elektrycznym MG4.

Samo MGS5 EV można już zamawiać w Polsce. W bazowej wersji Excite (170 KM, 49 kWH) ceny zaczynają się od 139,9 tys. zł. Wersje Long Range dostępne są od 154,9 tys. zł (Excite) i 164,9 tys. zł (Exclusive).

W takich konfiguracjach za napęd odpowiada silnik o mocy 231 KM, który czerpie energię z akumulatora o pojemności 64 kWh. Śmiało zakładać można, że właśnie taka konfiuracja otwierać będzie cenniki większego MG MGS6.

