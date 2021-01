Nowe elektryczne autobusy trafiły do Krakowa

Rozpoczyna się dostawa 50 nowych autobusów elektrycznych zamówionych przez krakowskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w firmie Solaris Bus & Coach. W poniedziałek pierwszy pojazd opuścił fabrykę w Bolechowicach pod Poznaniem.

Zdjęcie /Jan Graczyński /East News

Jak poinformował rzecznik krakowskiego przewoźnika Marek Gancarczyk, autobus na specjalnej lawecie zostanie przywieziony do krakowskiej stacji obsługi autobusów Wola Duchacka.

"Po dostawie rozpocznie się proces odbioru technicznego nowego autobusu. Będzie on w całości przeprowadzony w zajezdni MPK, ponieważ ze względu na ograniczenia związane z pandemią SARS-CoV-2 nie ma obecnie możliwości, aby te odbiory techniczne odbywały się tak jak do tej pory w fabryce producenta" - wyjaśnił rzecznik.



Kontrakt podpisany w maju ub. r. obejmuje dostawę 50 autobusów elektrycznych Solaris Urbino 18 electric, a także takiej samej liczby urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in, dedykowanych do każdego pojazdu. Wszystkie pojazdy zostaną dostarczone w ciągu tego roku. Wartość kontraktu przekracza 165,4 mln zł brutto.



Nowe elektrobusy zasilą tabor krakowskiego przewoźnika i dołączą do 29 pojazdów elektrycznych, które już są eksploatowane.



Wszystkie nowe autobusy zostaną skierowane na cztery linie nr 144, 173, 179 i częściowo 503, kursujące przez Aleje Trzech Wieszczów, a więc w rejonie miasta, gdzie zdarzają się największe przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza.



Autobusy przegubowe zostaną konstrukcyjnie przygotowane do ładowania na dwa sposoby: poprzez 4-polowy pantograf dachowy umieszczony nad pierwszą osią pojazdu lub za pomocą złącza typu plug-in.



Elektryczne przegubowce będą mogły jednorazowo zabrać 141 pasażerów, z czego 43 osoby na miejscach siedzących. Autobusy będą wyposażone w monitoring, system informacji pasażerskiej, klimatyzację, ładowarki USB oraz elektryczny system ogrzewania. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich będą mogły skorzystać z platformy ułatwiającej wsiadanie oraz wysiadanie z autobusu. Rampa zostanie zamontowana przy drugich drzwiach.



Na zakup tych pojazdów MPK w Krakowie uzyskało ok. 110 mln zł dotacji ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.