Spis treści: 01 Nowe Audi A3 po faceliftingu. Klientów czeka spory dylemat

02 Nowe Audi A3 po faceliftingu. Lepsze wyposażenie i drobne modyfikacje

03 Nowe Audi A3 po faceliftingu. Wersja Allstreet upodabnia się do SUV-a

04 Nowe Audi A3 po faceliftingu. Pod maską sprawdzone silniki

05 Nowe Audi A3 po faceliftingu. Samochody można już zamawiać

Facelifting kompaktowego Audi A3 nie przyniósł zbyt wielu radykalnych zmian. Jak to w przypadku producenta z Ingolstadt, postawiono na sprawdzone i subtelne modyfikacje. Pojawiły się więc przemodelowane zderzaki z większymi, kanciastymi wlotami powietrza, spłaszczona i poszerzona bezramkowa osłona chłodnicy Singleframe, a także dokładka w przednim zderzaku, dzięki której optycznie auto wydaje się niższe. W ofercie pojawiły się także nowe wzory felg oraz kolory nadwozia - zielony District i czerwony Progressive.

Jak na Audi przystało, wraz z modernizacją modelu pojawiają się nowe światła. W Audi A3 po faceliftingu dostępne są reflektory LED i LED Matrix, które tworzą cyfrowe światła do jazdy dziennej, wykorzystując 24-pikselowe elementy rozmieszczone w trzech rzędach w górnej części obudowy. W najnowszym wydaniu sygnaturą świateł do jazdy dziennej ma aż cztery formy - o ułożeniu świateł klienci mogą decydować za pośrednictwem systemu multimedialnego MMI. Zdaniem producenta to krok w kierunku jeszcze większej personalizacji - trudno się z tym nie zgodzić.

Zdjęcie Audi A3 po liftingu. Z zewnątrz rozpoznacie je po nowych światłach, zderzakach i felgach / Audi / materiały prasowe

W kabinie natomiast Audi A3 po modernizacji oferuje jeszcze więcej. Zmieniono wygląd poprzeczek w otworach wentylacyjnych, zmieniono wygląd klamek oraz przeprojektowano konsolę środkową wraz z przełącznikiem trybów jazdy - teraz jest płaski, jak w elektrycznym Audi e-tron GT. Pojawiły się również uchwyty na napoje, a regulowany w dwóch płaszczyznach podłokietnik, podobnie jak trójramienna kierownica skórzana wielofunkcyjna, klimatyzacja oraz oświetlenie nastrojowe, jest teraz częścią wyposażenia standardowego.

Zdjęcie Audi A3 po liftingu. W kabinie kompaktowego modelu zmieniły się detale. / Audi / materiały prasowe

Na wyposażeniu standardowym odświeżonego Audi A3 znajdą się także systemy bezpieczeństwa tj. system Audi pre sense front (funkcja unikania kolizji), asystent skrętu oraz ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Adaptacyjny tempomat, wspomagający kontrolę wzdłużną i poprzeczną, został z kolei wzbogacony o funkcję asystowanej zmiany pasa ruchu. Tempomat wspomaga również przyspieszanie, hamowanie i kierowanie przy prędkości do 210 km/h, a także zmianę pasa na drogach szybkiego ruchu przy prędkości powyżej 90 km/h.

Zdjęcie Audi A3 po liftingu. Kompakt debiutuje w nadwoziu Sportback, Limuzyna oraz Allstreet / Audi / materiały prasowe

Niemiecki kompakt po modernizacji debiutuje w trzech wersjach nadwozia - Sportback (hatchback), Limuzyna (sedan) oraz nowej odmianie Allstreet (crossover). To podniesiony o 15 mm względem “serii" wariant, który odznacza się ciemnymi osłonami i ozdobami w dolnej części drzwi, inaczej zestrojonym zawieszeniem oraz większą średnicą kół, co w efekcie zapewnia o 30 mm większy prześwit, względem wersji Sportback. Nie mamy pewności, czy ten wariant trafi do sprzedaży na polskim rynku, ale trzeba przyznać, że wygląda ciekawie - w segmencie premium takiej propozycji jeszcze nie widzieliśmy.

Zdjęcie Audi A3 po liftingu. Wyróżnikiem odświeżonej wersji jest nowy grill, logo oraz przeprojektowane światła do jazdy dziennej / Audi / materiały prasowe

W pierwszej fazie produkcji nowe Audi A3 po faceliftingu będzie oferowane w dwóch wersjach napędowych - 35 TFSI i 35 TDI. Ponieważ oznaczenia nic nie mówią, śpieszę z wyjaśnieniami. Pierwszy wariant napędza 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 150 KM, który w chwili premiery jest dostępny z 7-biegową skrzynią S tronic oraz układem miękkiej hybrydy. W późniejszym czasie w cenniku pojawi się również tańsza odmiana z 6-biegową skrzynią manualną. Z kolei druga odmiana jest napędzana przez 2-litrowego "ropniaka" o mocy 150 KM.

Zdjęcie Audi A3 po liftingu. Klienci mają do wyboru cztery sygnatury świateł LED do jazdy dziennej / Audi / materiały prasowe

Dodatkowe wersje A3 Sportback i A3 Sedan z silnikami benzynowymi i wysokoprężnymi pojawią się w drugim kwartale tego roku, a pod koniec roku do gamy dołączy hybrydowy wariant typu plug-in. Samochody można już zamawiać w salonach.