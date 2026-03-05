W skrócie Osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o dofinansowanie do 85% wartości auta w programie PFRON "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" z naborem wniosków do 31 marca 2026 roku.

Toyota PROACE CITY Verso z zabudową Gruau, dostosowaną do przewozu osób na wózku inwalidzkim, dostępna jest już od 35 701 zł brutto przy maksymalnym poziomie dofinansowania.

Samochód oferowany jest w czterech konfiguracjach zabudowy, z trzema silnikami do wyboru i 3-letnią gwarancją lub do 1 mln km, obejmującą również zabudowę.

Program funkcjonuje pod nazwą "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" i ma pomóc osobom z niepełnosprawnościami w uzyskaniu większej niezależności w codziennym funkcjonowaniu. Wsparcie dotyczy zakupu samochodu przystosowanego zarówno do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością, jak i do przewozu jej w roli pasażera. Nowa tura naboru wniosków trwa od 2 do 31 marca 2026 r. Dokumenty można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia.

Toyota PROACE CITY Verso za 35 tys. zł z dofinansowaniem PFRON

Japoński producent samochodów posiada w swojej ofercie auta przystosowane do transportu osób z niepełnosprawnościami. Ceny Toyoty PROACE CITY Verso w wersji Long o długości 5,3 m ze specjalną zabudową - po uwzględnieniu maksymalnej dotacji oraz aktualnych rabatów - rozpoczynają się od 35 701 zł brutto. Ten model dostępny jest od ręki.

Nabór wniosków na dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) już ruszył. Toyota materiały prasowe

Specjalna zabudowa dla osób z niepełnosprawnościami. Toyota PROACE CITY Verso

Toyota PROACE CITY Verso w tej konfiguracji została wyposażona w zabudowę francuskiej firmy Gruau, która specjalizuje się w przystosowywaniu pojazdów do transportu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Najważniejszą modyfikacją jest obniżona podłoga w tylnej części pojazdu. Dzięki temu we wnętrzu powstało więcej miejsca dla pasażera na wózku. Wysokość przestrzeni transportowej wynosi 1410 mm, co znacząco poprawia komfort podróży.

Wprowadzanie wózka do samochodu odbywa się przy pomocy składanej rampy najazdowej. Dostępne są dwa warianty. Pierwszy to jednoczęściowa rampa o długości 1509 mm i szerokości 736 mm. Drugi wariant to rampa dwuczęściowa, nieco dłuższa i szersza, która oferuje łagodniejszy kąt najazdu wynoszący 12 stopni.

Cztery warianty zabudowy. Nowa Toyota w programie PFRON od 35 tys. zł

Toyota oferuje cztery konfiguracje zabudowy przygotowane przez firmę Gruau:

Business Gruau - jest wyposażona w uchwyt umieszczony na lewym słupku "B", jednoczęściową rampę najazdową oraz zestaw naprawczy do ogumienia zamiast tradycyjnego koła zapasowego.

Business Gruau+ - oferuje dodatkowo składane podparcie pleców i zagłówek dla pasażera poruszającego się na wózku, dodatkowe rozkładane siedzenie w trzecim rzędzie po prawej stronie, z którego można korzystać, gdy nie jest przewożona osoba na wózku oraz dwuczęściową, poszerzaną rampę najazdową.

Family Gruau - ma manualnie składany stopień przy prawych drzwiach przesuwnych oraz rozkładane siedzenia w trzecim rzędzie zarówno po prawej, jak i po lewej stronie.

Family Gruau+ - oferuje dodatkowy uchwyt na słupku "B", ułatwiający wsiadanie i opuszczanie pojazdu, zestaw naprawczy do opon, ręcznie składany stopień przy prawych drzwiach bocznych, dodatkowe składane siedzenie w trzecim rzędzie po prawej stronie, a także rozkładane podparcie pleców i zagłówek dla pasażera na wózku oraz elektryczną wciągarkę o maksymalnym udźwigu 250 kg.

PFRON pokrywa nawet do 85 proc. wartości nowego auta. Toyota materiały prasowe

3 silniki do wyboru. Gwarancja 3 lata lub do 1 mln km

Toyota PROACE CITY Verso dostępna jest z trzema jednostkami napędowymi. Do wyboru jest benzynowy silnik 1.2 D-4T o mocy 110 KM współpracujący z 6-biegową skrzynią manualną oraz wysokoprężny silnik 1.5 D-4D o mocy 100 KM lub 130 KM dostępny z 6-biegową skrzynią manualną lub 8-biegową skrzynią automatyczną. Producent obejmuje samochód 3-letnią gwarancją lub do 1 mln kilometrów przebiegu. Ochrona obejmuje również zabudowę.

