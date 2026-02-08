Spis treści: Jaka jest najpopularniejsza marka w Internecie? Najczęściej wyszukiwana marka w Polsce Ile samochodów sprzedała Toyota w 2025 roku?

Jaka jest najpopularniejsza marka w Internecie?

Toyota po raz kolejny znalazła się na szczycie listy najczęściej wyszukiwanych marek samochodów na świecie w 2025 roku - wynika z raportu serwisu Compare the Market. Eksperci przeanalizowali dane z Google Trends i liczbę wyszukiwań słów kluczowych. Dane obejmowały łącznie 155 krajów świata. Ranking tworzony jest od 2018 roku i niemal nieprzerwanie (z wyjątkiem w 2019 r.) na szczycie stoi Toyota.

Toyota w 2025 roku była najchętniej wyszukiwaną marką w 57 krajach świata. Jan Guss-Gasiński INTERIA.PL

Od największej popularności w 2022 roku, kiedy to japońska marka była najczęściej wyszukiwana w 69 krajach świata, jej pozycja zaczęła jednak słabnąć. W 2023 r. liczba państw spadła do 64 i utrzymała się w 2024 r. W 2025 r. natomiast Toyota była najpopularniejszą marką wyszukiwaną w 57 krajach świata.

Rośnie natomiast pozycja BMW (to jedyna marka, która złamała dominację Toyoty w tym zestawieniu, w 2019 r. była najczęściej wyszukiwana w 118 krajach i dało jej to pierwsze miejsce). W 2023 roku bawarski producent uplasował się na trzecim miejscu. Była to wówczas najczęściej wyszukiwana marka w 26 krajach. Rok później ponownie zamykała podium, ale liczba państw wzrosła do 30. W 2025 r. natomiast BMW wskoczyło na drugą lokatę, zwiększając liczbę najczęstszych wyszukiwani do 46 krajów.

Najczęściej wyszukiwaną marką w drugiej największej liczbie krajów na świecie było BMW. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Trzecie miejsce w 2025 r. przypadło wiceliderowi z 2023 i 2024 roku: Tesli. W minionym roku firma Elona Muska była najczęściej wyszukiwana w 16 krajach. To spory spadek względem najlepszego dla marki 2024 roku. Wówczas liczba państw wynosiła 34.

Tesla uplasowała się na trzecim miejscu zestawienia za 2025 rok. Tym samym spadła z lokaty wicelidera, na której znajdowała się w 2024 roku. Wiktor Kalkosiński INTERIA.PL

Atutem Tesli jest natomiast fakt, że wygrywała ona na rynkach ważnych z gospodarczego punktu widzenia: w USA, Chinach, a także we Francji. Toyota była najpopularniejsza w Japonii, Kanadzie, ale także w Australii i wielu krajach Afryki oraz Ameryki Południowej. Z kolei BMW wygrywało w rankingach wyszukiwani w większości krajów Europy: Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.

Najczęściej wyszukiwana marka w Polsce

A jak wyglądało to w Polsce? Wszak w naszym kraju Toyota cieszy się niesłabnącą popularnością. Z danych IBRM Samar wynika, że była to najlepiej sprzedająca się marka nad Wisłą w 2025 r. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów w naszym kraju znalazło się aż pięć modeli Toyoty. Mimo wszystko w internecie polscy użytkownicy najczęściej wyszukiwali BMW.

Ciekawostką z europejskiego punktu widzenia jest również fakt, że jedynym krajem UE, w którym nie wygrały ani Tesla, ani też BMW, jest Hiszpania. W tym kraju najczęściej wyszukiwano chińską markę BYD.

Ile samochodów sprzedała Toyota w 2025 roku?

Toyota nie wygrywa jednak tylko w zestawieniach internetowych. To również największy producent samochodów. W 2025 r. koncern sprzedał na świecie w sumie 11 322 575 pojazdów sygnowanych logotypami Toyoty, Lexusa, Daihatsu i Hino. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost o 4,6 proc. Jednocześnie jest to szósty rok z rzędu, w którym Toyota pozostaje największym producentem samochodów na świecie pod względem sprzedaży.

