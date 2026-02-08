Rozgromiła rywali w sieci. Najczęściej wyszukiwana marka globu
Toyota po raz szósty z rzędu okazała się najczęściej wyszukiwaną marką motoryzacyjną w internecie. Choć udało jej się utrzymać pierwsze miejsce, to pozycja słabnie, a rośnie nowego wicelidera, marki z Europy. Ciekawe, patrząc pod kątem zainteresowania samochodami japońskiego producenta, wydają się natomiast wyniki wyszukiwania polskich internautów.
Spis treści:
- Jaka jest najpopularniejsza marka w Internecie?
- Najczęściej wyszukiwana marka w Polsce
- Ile samochodów sprzedała Toyota w 2025 roku?
Jaka jest najpopularniejsza marka w Internecie?
Toyota po raz kolejny znalazła się na szczycie listy najczęściej wyszukiwanych marek samochodów na świecie w 2025 roku - wynika z raportu serwisu Compare the Market. Eksperci przeanalizowali dane z Google Trends i liczbę wyszukiwań słów kluczowych. Dane obejmowały łącznie 155 krajów świata. Ranking tworzony jest od 2018 roku i niemal nieprzerwanie (z wyjątkiem w 2019 r.) na szczycie stoi Toyota.
Od największej popularności w 2022 roku, kiedy to japońska marka była najczęściej wyszukiwana w 69 krajach świata, jej pozycja zaczęła jednak słabnąć. W 2023 r. liczba państw spadła do 64 i utrzymała się w 2024 r. W 2025 r. natomiast Toyota była najpopularniejszą marką wyszukiwaną w 57 krajach świata.
Rośnie natomiast pozycja BMW (to jedyna marka, która złamała dominację Toyoty w tym zestawieniu, w 2019 r. była najczęściej wyszukiwana w 118 krajach i dało jej to pierwsze miejsce). W 2023 roku bawarski producent uplasował się na trzecim miejscu. Była to wówczas najczęściej wyszukiwana marka w 26 krajach. Rok później ponownie zamykała podium, ale liczba państw wzrosła do 30. W 2025 r. natomiast BMW wskoczyło na drugą lokatę, zwiększając liczbę najczęstszych wyszukiwani do 46 krajów.
Trzecie miejsce w 2025 r. przypadło wiceliderowi z 2023 i 2024 roku: Tesli. W minionym roku firma Elona Muska była najczęściej wyszukiwana w 16 krajach. To spory spadek względem najlepszego dla marki 2024 roku. Wówczas liczba państw wynosiła 34.
Atutem Tesli jest natomiast fakt, że wygrywała ona na rynkach ważnych z gospodarczego punktu widzenia: w USA, Chinach, a także we Francji. Toyota była najpopularniejsza w Japonii, Kanadzie, ale także w Australii i wielu krajach Afryki oraz Ameryki Południowej. Z kolei BMW wygrywało w rankingach wyszukiwani w większości krajów Europy: Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii.
Najczęściej wyszukiwana marka w Polsce
A jak wyglądało to w Polsce? Wszak w naszym kraju Toyota cieszy się niesłabnącą popularnością. Z danych IBRM Samar wynika, że była to najlepiej sprzedająca się marka nad Wisłą w 2025 r. W pierwszej dziesiątce najchętniej kupowanych samochodów w naszym kraju znalazło się aż pięć modeli Toyoty. Mimo wszystko w internecie polscy użytkownicy najczęściej wyszukiwali BMW.
Ciekawostką z europejskiego punktu widzenia jest również fakt, że jedynym krajem UE, w którym nie wygrały ani Tesla, ani też BMW, jest Hiszpania. W tym kraju najczęściej wyszukiwano chińską markę BYD.
Zobacz również:
Ile samochodów sprzedała Toyota w 2025 roku?
Toyota nie wygrywa jednak tylko w zestawieniach internetowych. To również największy producent samochodów. W 2025 r. koncern sprzedał na świecie w sumie 11 322 575 pojazdów sygnowanych logotypami Toyoty, Lexusa, Daihatsu i Hino. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost o 4,6 proc. Jednocześnie jest to szósty rok z rzędu, w którym Toyota pozostaje największym producentem samochodów na świecie pod względem sprzedaży.