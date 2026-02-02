W skrócie Toyota Motor Corporation sprzedała w 2025 roku 11 322 575 pojazdów marek Toyota, Lexus, Daihatsu i Hino, co stanowi wzrost o 4,6 proc. rok do roku.

Toyota utrzymała pozycję największego na świecie producenta samochodów pod względem sprzedaży przez szósty rok z rzędu, notując stabilne wyniki we wszystkich głównych regionach.

W 2025 roku sprzedano 4 994 894 samochodów zelektryfikowanych, w tym 4 443 503 pełne hybrydy, a sprzedaż elektryków wzrosła o 42,4 proc.

Globalna sprzedaż samochodów przekroczyła 11 mln egzemplarzy

W 2025 roku Toyota Motor Corporation sprzedała na świecie łącznie 11 322 575 pojazdów marek Toyota, Lexus, Daihatsu i Hino. To wzrost o 4,6 proc. rok do roku i jednocześnie szósty kolejny rok, w którym koncern pozostaje największym producentem samochodów na świecie pod względem sprzedaży.

Równolegle rosła produkcja. Fabryki Toyoty opuściło 11 221 960 pojazdów, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z 2024 rokiem. Sama produkcja marek Toyota i Lexus wyniosła 9 950 904 egzemplarze. W Europie wyprodukowano 809 941 samochodów, drugi rok z rzędu przekraczając granicę 800 tys. aut.

Największy producent samochodów na świecie szósty rok z rzędu

Utrzymanie globalnego przywództwa przez sześć kolejnych lat to dziś rzadkość. Toyota pozostaje także najpopularniejszą marką motoryzacyjną na świecie już od 16 lat. W 2025 roku sprzedaż samych samochodów Toyoty i Lexusa osiągnęła 10 538 807 egzemplarzy, co oznacza wzrost o 3,7 proc.

Kluczowe znaczenie miały rynki poza Japonią. Łączna sprzedaż zagraniczna wyniosła 9 035 544 pojazdy. Najwięcej aut trafiło do klientów w Azji (3 285 605), Ameryce Północnej (2 929 660), Japonii (1 501 263) oraz Europie (1 182 551). Dane te pokazują, że dominacja koncernu opiera się na stabilnej pozycji we wszystkich głównych regionach świata.

Rekord sprzedaży aut zelektryfikowanych

Rok 2025 był również rekordowy pod względem sprzedaży samochodów zelektryfikowanych. Łącznie sprzedano 4 994 894 takie pojazdy, co oznacza wzrost o 10,2 proc. Największy udział miały pełne hybrydy (HEV), które osiągnęły wynik 4 443 503 sprzedanych aut, czyli o 7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Dynamicznie rosły także inne napędy. Sprzedaż samochodów elektrycznych (BEV) wzrosła o 42,4 proc. do 199 137 egzemplarzy. Hybrydy plug-in (PHEV) osiągnęły wynik 183 845 aut (+19,5 proc.), a mild hybrid (MHEV) zanotowały wzrost aż o 86,8 proc., do 177 152 egzemplarzy. Najwięcej zelektryfikowanych pojazdów trafiło do klientów w Ameryce Północnej, Chinach, Europie i Japonii.

