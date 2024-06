Odświeżona Toyota Camry debiutuje nad Wisłą - już oficjalnie. Na początku roku przyglądaliśmy się nowej odsłonie flagowego sedana podczas premierowych pokazów, a dziś limuzyna po face liftingu jest już dostępna w polskim konfiguratorze importera. Co się zmieniło względem poprzednika? W ramach tej modernizacji zmieniło się naprawdę wiele.

Nowa Toyota Camry. Czym wyróżnia się flagowy sedan po zmianach?

Nową Toyotę Camry po zmianach rozpoznamy z daleka. Ma zupełnie nowy front tożsamy z nowym Priusem czy C-HR, przeprojektowany pas tylny i występuje w nowych kolorach nadwozia - miedziano-brązowym “Precious Bronze" (4400 zł) i ciemnoniebieskim “Elite Blue" (2900 zł) - oraz wyjeżdża na nowych 17- (215/55 R17) i 18-calowych felgach aluminiowych (235/45 R18). Nowa odsłona Camry wciąż jest bardzo elegancka, choć teraz ma w sobie trochę więcej sportu. Linia boczna się nie zmieniła, choć z nowymi zderzakami nadwozie jest o 35 mm dłuższe.

Nowa Toyota Camry. Nowy i bardziej cyfrowy kokpit

Wraz z nadwoziem zmieniło się także wnętrze. Wraz z deską rozdzielczą zmieniono także tunel środkowy i zamontowano inną kierownicę. Toyota Camry otrzymała konfigurowalne cyfrowe wskaźniki, większy ekran systemu multimedialnego (12,3 cala) i nową wersję systemu info-rozrywki z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. W nowym modelu wykorzystano także lepsze materiały. Zmieniło się więc sporo, ale nie zmienia się sposób obsługi - wszystkim sterujemy dużymi i fizycznymi przyciskami.

Nowa Toyota Camry. Mocniejsza i oszczędniejsza hybryda 5. generacji

Pod maską odświeżonej Toyoty Camry debiutuje napęd hybrydowy 5. generacji, którego sercem - po raz pierwszy - jest czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra. Łączna moc układu napędowego to 231 KM (+13 KM względem poprzednika) i 221 Nm momentu obrotowego. Wraz z podniesieniem mocy skrócił się czas przyspieszenia - teraz od 0 do 100 km/h sedan rozpędza się w 7,9 sekundy (wcześniej 8,3 sekundy).

Z mocniejszym silnikiem elektrycznym jednostka Hybrid Dynamic Force pracuje na niższych obrotach, a to bezpośrednio przekłada się na zużycie paliwa. Toyota Camry po zmianach zużywa średnio od 5,1 do 5,4 l/100 km (wcześniej 5,3-5,6 l/100 km). Auto jest teraz mocniejsze, szybsze i bardziej oszczędne, a przy tym ma się lepiej prowadzić. To za sprawą przeprojektowanego zawieszenia - z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, zaś z tyłu podwójne wahacze.

Nowa Toyota Camry. Do wyboru trzy wersje wyposażenia

Podobnie jak wcześniej sedan po liftingu występuje w trzech wersjach wyposażenia - Comfort, Prestige oraz Executive. Na liście wyposażenia standardowego Toyoty Camry po modernizacji znajdziemy m.in.: dwustrefową klimatyzację, indukcyjną ładowarkę, inteligentny tempomat adaptacyjny, 12,3-calowy ekran systemu multimedialnego Toyota Smart Connect oraz cała masę systemów bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota Safety Sense.

Nowa Toyota Camry - wyposażenie wersji Comfort (od 185 900 zł)

Tapicerka materiałowa

17-calowe felgi aluminiowe (215/55 R17)

Klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)

Inteligentny tempomat adaptacyjny (iACC)

Stacja do bezprzewodowego ładowania telefonu

System bezkluczykowego dostępu

Kamera monitorująca kierowcę (DMC)

Układ rozpoznawania znaków drogowych (RSA)

Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS)

Nowa Toyota Camry - wyposażenie wersji Prestige (od 205 900 zł)

Tapicerka skórzana (skóra naturalna i syntetyczna)

18-calowe felgi aluminiowe (235/45 R18)

Wentylowane fotele przednie

Elektryczna regulacja kolumny kierownicy

Światła główne w technologii LED

Tylne światła w technologii LED

Przyciemniane szyby tylne

Digital Cockpit (cyfrowe wskaźniki o przekątnej 12,3-cala)

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu pojazdu (FCTA)

Asystent zmiany pasa ruchu (LCA)

Nowa Toyota Camry - wyposażenie wersji Executive (od 225 900 zł)

Klimatyzacja automatyczna (trzystrefowa)

Cyfrowe lusterko wsteczne

Opuszczające się lusterka podczas cofania

Spryskiwacz kamery cofania

Pamięć ustawień lusterek zewnętrznych

Pamięć ustawień fotela kierowcy

Podgrzewane skrajne siedzenia na tylnej kanapie

Otwór w tylnej kanapie

Podłokietnik tylny z możliwością sterowania radiem i elektrycznym pochyleniem tylnych foteli, regulacji temperatury klimatyzacji oraz rolety tylnej szyby

Wyświetlacz na przedniej szybie (HUD)

System Premium Audio JBL (9 głośników)

System kamer 360 stopni

Nowa Toyota Camry - polskie ceny Wersje Comfort Prestige Executive Toyota Camry 2.5 Hybrid Dynamic Force 231 KM e-CVT od 185 900 zł od 205 900 zł od 225 900 zł

Nowa Toyota Camry. Konkurencji w tej klasie już nie ma

W 2024 roku Volkswagen Passat, Renault Talisman czy Mazda 6, to modele, które nie są już oferowane, a to oznacza, że Toyota Camry to obecnie jedyny spalinowy sedan segmentu D na europejskim rynku. Sukces murowany? Czas pokaże!