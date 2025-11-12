W skrócie Ministerstwo Infrastruktury planuje przekształcić Inspekcję Transportu Drogowego w Służbę Transportu Drogowego.

Nowa formacja ma zapewnić inspektorom status służby mundurowej czyli m.in klarowne procedury i wyższe wynagrodzenia.

Prace nad ustawą zostały tymczasowo wstrzymane z powodu konsultacji międzyresortowych, co budzi niepewność wśród inspektorów.

Posłowie domagają się od Ministerstwa Infrastruktury zintensyfikowania prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (UD68). Ten zakłada m.in. "zwiększenie efektywności zarządzania Inspekcją Transportu Drogowego poprzez skonsolidowanie i ujednolicenie równolegle funkcjonujących zasobów Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego oraz zniesienie dualizmu ich podległości".

W tym przypadku nie chodzi jedynie o zmiany w funkcjonowaniu ITD ale - w szerszej perspektywie - przekształcenie Inspekcji w nową służbę mundurową.

Dni ITD policzone? Kierowców skontroluje STD

W sprawie jeszcze w październiku interweniował poseł Janusz Cichoń z PO. Do jego interpelacji odniósł się w ostatnich dniach wiceminister infrastruktury - Stanisław Bukowiec.

Minister wyjaśnia, że jeszcze w lipcu Stały Komitet Rady Ministrów odroczył rozpatrzenie wspomnianego projektu i zalecił jego dalsze konsultacje z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Bukowiec uspokaja jednak, że plany stworzenia nowej służby mundurowej kontrolującej kierowców nie zostały zamrożone ani porzucone.

Uprzejmie informuję, że przedmiotowy projekt stanowi jeden z etapów planowanych zmian w odniesieniu do dalszej działalności Inspekcji Transportu Drogowego. Wyjaśnienia bowiem wymaga, że w wyniku prac powołanego w Ministerstwie Infrastruktury zespołu został opracowany projekt ustawy o Służbie Transportu Drogowego, który zakłada przekształcenie Inspekcji Transportu Drogowego w służbę mundurową o nazwie "Służba Transportu Drogowego"

Bukowiec precyzuje ponadto, że prace nad wspomnianym projektem ustawy o Służbie Transportu Drogowego zostały wstrzymane do czasu podjęcia rozstrzygnięć międzyresortowych w sprawie projektu UD68.

ITD nie jest służbą mundurową. To urzędnicy państwowi

W przypadku Inspekcji Transportu Drogowego nie chodzi wyłącznie o zmiany w strukturze organizacyjnej. Obecnie inspektorzy ITD to pracownicy służby cywilnej, którzy - co do zasady - podlegają wojewodom. Dzięki utworzeniu "Służby Transportu Drogowego" inspektorzy zyskaliby wreszcie postulowany od lat status służby mundurowej, a nie - jak ma to miejsce obecnie - jedynie urzędników państwowych.

To z kolei oznacza, że po latach starań inspektorzy byliby wreszcie traktowani przez Państwo na równi z funkcjonariuszami Policji czy Straży Granicznej. Mowa tutaj m.in. o poprawie bezpieczeństwa i jasnych, obowiązujących wszystkich procedurach (np. czas pracy i przebieg kontroli), wyższych wynagrodzeniach, dodatkach typowych dla służb i - co równie ważne - możliwości wcześniejszego przechodzenia na emeryturę.

Patrząc z tej perspektywy nie dziwi, że kolejne trudności na drodze do przekształcenia ITD w STD budzą zainteresowanie posłów. Każdy miesiąc zwłoki w tym zakresie potęguje niepewność w szeregach ITD. Sprawia też, że inspektorzy nie mogą zaplanować dalszej kariery zawodowej, a - podobnie jak ma to miejsce np. z diagnostami - do pracy w ITD nie garną się młodzi. Ci wolą po prostu wybrać służbę np. w policji, bo ta wiąże się z dużo lepszymi warunkami zatrudnienia.

Niestety problemem - zarówno po stronie samych inspektorów, jak i przedstawicieli strony rządzącej - są pieniądze. Przekształcenie ITD w służbę mundurową to np. konieczność wygospodarowania dodatkowych środków chociażby na dodatki do umundurowania. Nowa służba mundurowa podlegałaby Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i najpewniej to właśnie ono musiałoby wygospodarować dla niej dodatkowe środki. W takiej perspektywie nie dziwi, że projekt utknął właśnie na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Inspektorzy ITD od lat podkreślają, że charakterystyka ich pracy nie odbiega od tego, czego oczekuje się od innych jednostek mundurowych.

Zmiany formy "zatrudnienia" domaga się m.in. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego. Jego członkowie tłumaczą, że od lat "krokodylki" muszą np. spełniać stawiane służbom mundurowym wymagania np. co do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych czy korzystania korzystanie z broni palnej.

