Nowa gwiazda na polskich drogach. Mercedes klasy E debiutuje w Warszawie

Mercedes klasy E (W214) - czas na debiut w Polsce

Na nową odsłonę Mercedesa klasy E czekało wielu. Trudno się temu dziwić, bowiem to właśnie ten model od lat jest wizytówką marki. Owszem, najważniejsza jest flagowa klasa S, ale ta limuzyna jest zarezerwowana dla iście majętnej klienteli. Mercedes klasy E jest w hierarchii tuż pod nią, a to oznacza, że również musi trzymać bardzo wysoki poziom - przekonaliśmy się o tym podczas pierwszych dziennikarskich jazd nowym modelem.

Mercedes klasy E (W214) - nowa stylistyka i ciekawe technologie

W nowej generacji W214 poprzeczka zawieszona jest naprawdę wysoko, a przed klientami stoi spore wyzwanie. Nowy Mercedes klasy E to zupełnie odświeżona stylistyka i rozwiązania rozwiązaniom, jakich do tej pory nie było nawet we flagowej limuzynie.

Zdjęcie Nowy Mercedes klasy E debiutuje w Warszawie / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Mowa tu chociażby o podświetlanej osłonie grilla, tylnych świateł do jazdy dziennej LED w kształcie trójramiennych gwiazd, gigantycznego wyświetlacza “Superscreen" z trzecim ekranem dla pasażera przedniego rzędu czy kamerze zamontowanej na szczycie deski rozdzielczej, która umożliwia branie udziału w spotkaniach biznesowych. Nowa wersja systemu multimedialnego MBUX pozwala także na szybkie i wygodne surfowanie po sieci, przewijanie TikToka czy oglądanie filmów na YouTube. Więcej o nowej klasie E pisaliśmy tutaj.

Zdjęcie Nowy Mercedes-Benz Klasy E Kombi 2023 / Mercedes / materiały prasowe

Mercedes klasy E (W214) - benzyna, diesel i hybryda plug-in

Szósta generacja Mercedesa klasy E będzie dostępna z 4- i 6-cylindrowymi jednostkami napędowymi. Klienci mają dziś do wyboru wersje benzynowe (E 200), wysokoprężne (E 220 d i E 220 d 4MATIC), a także hybrydy typu plug-in (E 300 e, E 300 e 4MATIC i E 400 e 4MATIC) z zasięgiem przekraczającym 100 km w trybie elektrycznym. W niedalekiej przyszłości oferta powiększy się również o warianty E 200 4MATIC, E 300 de i E 300 de 4MATIC, jak również 6-cylindrowe wersje E 450 d 4MATIC czy E 450 4MATIC.

Mercedes klasy E (W214): wersje napędowe E 200 E 220 d E 220 d 4MATIC E 300 e E 300 e 4MATIC E 400 e 4MATIC Pojemność 1999 cm3 1993 cm3 1993 cm3 1999 cm3 1999 cm3 1999 cm3 Moc 204 KM 197 KM 197 KM 313 KM 313 KM 381 KM Maksymalny moment obrotowy 320 Nm 440 Nm 440 Nm 550 Nm 550 Nm 650 Nm Czas od 0 do 100 km/h 7,5 sekundy 7,6 sekundy 7,8 sekundy 6,4 sekundy 6,5 sekundy 5,3 sekundy Prędkość maksymalna 240 km/h 238 km/h 234 km/h 236 km/h 234 km/h 250 km/h Zasięg w trybie elekt. - - - 97-115 95-109 km 95-109 km

Zdjęcie Nowy Mercedes klasy E występuje z silnikami benzynowymi, wysokopreżnymi i hybrydami plug-in / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Mercedes klasy E (W214) - wersje i polskie ceny

Najnowsza generacja debiutuje rzecz jasna jako luksusowa limuzyna i praktyczne kombi, ale nie tylko. Dla tych, którzy nie chcą się przesiadać do wielkich SUV-ów, powstała podniesiona odmiana All-Terrain. Uterenowiony wariant nowej klasy E, zaprezentowany oficjalnie na tegorocznych targach IAA Mobility 2023, trafi do sprzedaży w połowie października. Polski cennik nowej limuzyny otwiera benzynowa wersja E 200 z napędem na tylną oś (269 900 zł). Z kolei za wersję E 220 d z 2-litrowym "ropniakiem" zapłacimy co najmniej 285 900 zł. Niskoemisyjna odmiana E 300 e z wtyczką startuje od 315 900 zł. Pierwsze egzemplarze nowej klasy E wyjadą na polskie drogi już pod koniec września.

Mercedes Klasy E - ceny w Polsce Wersja Limuzyna Kombi E 200 od 269 900 zł od 282 000 zł E 220 d od 285 900 zł od 298 000 zł E 220 d 4MATIC od 299 200 zl - E 300 e od 315 900 zł od 328 000 zł E 300 e 4MATIC od 329 200 zł - E 400 e 4MATIC od 365 300 zł -