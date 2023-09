Spis treści: 01 Mercedes Klasy E All-Terrain. Podkreślone nadkola i pneumatyczne zawieszenie

Od 2017 roku Mercedes oferuje Klasę E w odmianie All-Terrain, która, jak sama nazwa wskazuje, jest uterenowioną wersją modelu. Podobnie, jak w przypadku poprzedniej generacji, obecna również doczekała się takiej odmiany.

Mercedes Klasy E All-Terrain. Podkreślone nadkola i pneumatyczne zawieszenie

Z zewnątrz wersję tę można poznać po obudowach nadkoli czy nieco zmodyfikowanym grillu. Od znajdującego się na środku logo do krawędzi osłony chłodnicy poprowadzone są po dwa chromowane ramiona. Standardowo auto stoi na 18-calowych felgach, ale w opcji dostępne są również 20-calowe.

Z racji, że mowa o samochodzie uterenowionym warto zwrócić uwagę na pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC, które znajdziemy już w standardzie. Zwiększa prześwit o 46 mm. Ponadto, kiedy przekroczymy prędkość 120 km/h auto obniża się o 15 mm, w celu poprawienia właściwości aerodynamicznych.

Zdjęcie Mercedes Klasy E All-Terrain został wyposażony w pneumatyczne zawieszenie AIRMATIC. / materiały prasowe

Mercedes Klasy E All-Terrain. Jakie silniki?

Jeśli chodzi o silniki, samochód oferowany będzie w trzech wersjach napędowych. Oczywiście wszystkie będą dostępne z napędem na cztery koła. Pierwszym z nich będzie dwulitrowy diesel generujący 197 KM i 440 Nm. Wspomagać go będzie oferujący 23 KM i 205 Nm układ elektryczny (miękka hybryda). Od zera do setki Mercedes ma rozpędzać się w 8,1 sekundy. Klienci będą mogli zdecydować się również na trzylitrowego benzyniaka generującego 381 KM i 500 Nm. Będzie go wspomagać identyczny co w dieslu układ elektryczny. Pierwszą setkę ma osiągać w 4,7 sekundy.

Ostatnim z oferowanych układów jest hybryda typu plug-in. Dla niektórych może to być zaskoczenie, ale w tym przypadku nie znajdziemy jednostki benzynowej, a silnik wysokoprężny. Dwulitrowa jednostka zapewnia 197 KM i 440 Nm momentu obrotowego. Współpracuje z silnikiem elektrycznym generującym 129 KM i 440 Nm. Na prądzie samochód ma oferować do 100 km zasięgu (według norm WLTP). Na rozpędzenie się do 100 km/h auto w tej wersji potrzebuje 6,9 sekundy.

Wnętrze Mercedesa Klasy E All-Terrain

O tym, że mamy do czynienia z wersją uterenowioną, wewnątrz będą przypominać nam choćby dywaniki, na których znajdziemy logo All-Terrain. Producent zwraca uwagę, że wiele elementów wyposażenia powstało z wykorzystaniem materiałów pochodzących z surowców odnawialnych.

Warto również zwrócić uwagę na wyświetlacz Superscreen, na którym w tej wersji pokazywane będą dane istotne w czasie jazdy w terenie. Znajdziemy tam np. kompas. Na centralnym wyświetlaczu pojawi się również szereg funkcji niezwiązanych z jazdą terenową. Będziemy mogli skorzystać z aplikacji Pocket Casts, służącej do odtwarzania podcastów, Zooma czy TikToka.

Zdjęcie Na wyświetlaczu pojawią się informacje przydatne w czasie jazdy w terenie. / materiały prasowe

Nie brakuje też różnego rodzaju systemów wspomagających kierowcę. W standardzie auto wyposażone jest w asystenta hamowania, układ utrzymania w pasie ruchu czy systemy parkowania.

Mercedes Klasy E All-Terrain. Jaka pojemność bagażnika?

Z racji, że jest to kombi, Mercedes chwali się również pojemnością bagażnika. Uterenowiona Klasa E będzie dysponowała przestrzenią bagażową wynoszącą od 615. Po złożeniu foteli rośnie ona do 1 830 litrów. W hybrydzie typu plug-in będzie ona wynosiła od 460 do 1 675 litrów.

Mercedes Klasy E All-Terrain 1 / 9 Mercedes Klasy E All-Terrain. Źródło: materiały prasowe

Kiedy Mercedes Klasy E All-Terrain trafi na rynek?

Chętni na zakup uterenowionej limuzyny będą jednak musieli jeszcze trochę poczekać. Na rynek samochód trafi dopiero w pierwszym kwartale 2024 roku.