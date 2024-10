Mapy Google to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych aplikacji z nawigacją. Jej zaletą jest oczywiście jej darmowość oraz fakt, że amerykański gigant technologiczny stale aktualizuje możliwości Map. Od dawna nie jest to już jedynie nawigacja. Na długiej liście funkcji dostępnych w aplikacji znajdziemy m.in. możliwość opracowania tras w taki sposób, by w zależności od źródła napędu, zużycie paliwa lub energii naszego auta było jak najmniejsze. Użytkownicy mogą skorzystać również z map w trybie offline, kiedy muszą zmierzyć się z brakiem dostępu do internetu lub słabym zasięgiem.

Mapy Google z nową funkcją. Można zarezerwować miejsce parkingowe

Google nie zamierza jednak zakończyć rozwijania możliwości swojej aplikacji. Teraz Mapy będą oferowały kolejną funkcję - możliwość zarezerwowania miejsca na parkingu. Jak informują amerykańskie media technologiczne, możliwe to będzie dzięki połączeniu z Mapami (oraz wyszukiwarką Google) funkcji SpotHero. W efekcie łatwiej będzie znaleźć miejsce parkingowe oraz zdobyć informacje o dostępności miejsc w okolicach naszej docelowej lokalizacji. Testy tego rozwiązania ruszyły w kwietniu 2024 roku. Teraz zdecydowano się na upowszechnienie tej funkcji.

Po wyszukaniu parkingu w aplikacji i kliknięciu w funkcję "Rezerwuj online" użytkownik zostanie przeniesiony do wspomnianej już strony, gdzie można dokonać rezerwacji. Użytkownicy mogą zarezerwować miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem, a także mają możliwość wyboru miejsc oferujących możliwość ładowania pojazdów elektrycznych czy udogodnienia dla wózków inwalidzkich.

Rezerwacja parkingu w Mapach Google nie dla wszystkich

Trzeba jednak zaznaczyć, że to upowszechnienie dotyczy tylko dwóch krajów - Stanów Zjednoczonych i Kanady. Usługa SpotHero działa tylko w tam, więc naturalne jest, że również z poziomu aplikacji Google możliwe będzie zarezerwowanie miejsc parkingowych właśnie w tych dwóch krajach. Użytkownicy Map Google będą mieli do dyspozycji 8 tys. lokalizacji znajdujących się w 300 miastach - na liście znalazły się oczywiście takie amerykańskie miasta jak Nowy Jork, Los Angeles, Miami czy Waszyngton. W Kanadzie miejsce parkingowe można zarezerwować m.in. w Ottawie, Toronto czy Vancouver.