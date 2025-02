Przejścia sugerowane to rozwiązanie znane m.in. z niemieckich dróg. Zgodnie z polską definicją chodzi o:

Jak działa przejście sugerowane? Tutaj to pieszy musi uważać

Definicja wydaje się nieco zagmatwana, ale istota działania takiego przejścia jest prosta. W przypadku przejścia sugerowanego zarządca wyznacza najbezpieczniejsze – z jego punktu widzenia – miejsce do przekroczenia jezdni, ale niechroniony uczestnik ruchu robi to ”na własne ryzyko”.

W przypadku przejścia sugerowanego role kierowców i pieszych się odwracają. Pieszy korzysta z niego na własną odpowiedzialność, a ustawodawca obliguje go do ustąpienia pierwszeństwa poruszającym się po drodze pojazdom.

Sam pieszy może rozpoznać obecność przejścia sugerowanego dzięki tzw. ”infrastrukturze towarzyszącej”, która ma za zadanie wyznaczyć miejsce wskazane do przekroczenia jezdni, w którym takie zachowanie jest najbezpieczniejsze. Chodzi np. o chodzi np. o obniżenie krawężnika wskazujące miejsce bezpiecznego zejścia na jezdnię czy oznaczenia fakturowe nawierzchni (np. kostka antypoślizgowa itd.).

Problem w tym, że nawet gdyby GDDKiA prowadziła taki rejestr, nie dawałby on żadnego odzwierciedlenia sytuacji panującej w całym kraju, bo instytucja ta odpowiada jedynie za drogi krajowe. Przypomnijmy - pieczę nad drogami wojewódzkimi sprawują wojewódzkich zarządy poszczególnych województw, za drogi powiatowe odpowiadają zarządy powiatów, a wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast odpowiedzialni są za drogi gminne. A samych miast mamy w Polsce ponad tysiąc!

Mówiąc prościej, nikt w Polsce nie dysponuje wiarygodnymi danymi nie tylko o liczbie sugerowanych przejść dla pieszych, ale też tych klasycznych - z wymalowanymi pasami i znakiem D-6. To czysty absurd, bo instytucje odpowiadające za monitorowanie stanu bezpieczeństwa drogowego w Polsce nie są w stanie analizować wpływu zmian w Prawie o ruchu drogowym (np. rozszerzenie pierwszeństwa na tzw. ”pieszego wchodzącego”), nie dysponując tak fundamentalną wiedzą!

W Polsce przejścia sugerowane upowszechniają się powoli, ale już dziś natkniemy się na nie na drogach lokalnych. Przykładowo oddział GDDKiA w Gdańsku wyznaczył do tej pory kilka takich przejść, głównie na odcinkach leśnych. To z reguły dojścia do mało uczęszczanych przystanków, zawsze zlokalizowane na prostych odcinkach, często w pobliżu skrzyżowań.