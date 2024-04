Niemiecki producent szuka pracowników w Polsce. Jakie wymagania?

Rozwój elektromobilności często oznacza zwolnienia pracowników. Ale nie zawsze

Rozwój elektromobilności i popularyzacja samochodów napędzanych prądem sprawiają, że wielu producentów ogranicza zatrudnienie w swoich fabrykach. Przykładem jest choćby zakład Stellantisa w Bielsku-Białej. W lutym zeszłego roku fabryka FCA Powertrain Poland poinformowała, że w związku z unijnymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin spadł popyt na silniki produkowane przez zakład. To zaś spowodowało, że firma musiała zwolnić 300 z 800 pracowników (warunki odejścia były jednak tak dobre, że chęć pożegnania się z zakładem wyraziło 530 osób). W styczniu tego roku Stellantis poinformował natomiast, że do końca 2024 r. bielski zakład musi zakończyć swoje funkcjonowanie. W efekcie wszystkie zatrudnione do tej pory osoby, czyli 468 pracowników, stracą zatrudnienie. W związku z wynegocjowanymi porozumieniami mogą oni zdecydować się na przejście do innych zakładów lub na całkowite odejście.

Ponadto inwestycje w kierunku elektromobilności w połączeniu ze stosunkowo niskim zainteresowaniem samochodami elektrycznymi sprawiają, że producenci wielokrotnie musieli już ograniczać produkcję tych aut w swoich zakładach. Pojazdy na prąd nie wiążą się jednak tylko ze zwolnieniami czy przestojami w pracy. Przykładem jest należąca do niemieckiego koncernu polska spółka Volkswagen Poznań. W związku z rozwojem elektromobilności zamierza ona zwiększyć liczbę pracowników zatrudnionych w Dziale Rozwoju - informuje portal automotivesuppliers.pl.

"Transformacja w branży motoryzacyjnej wymaga zupełnie nowych kompetencji" - powiedziała cytowana przez portal gloswielkopolski.pl Jolanta Musielak, członek zarządu ds. personalnych i organizacji w spółce Volkswagen Poznań. Zwróciła również uwagę, że firma od lat inwestuje w rozwój swoich pracowników, m.in. poprzez współpracę z poznańskimi uczelniami wyższymi.

Jakich pracowników szuka Volkswagen Poznań?

Kogo szuka polska firma? Jak informuje pierwszy z wymienionych portali, poszukiwani są inżynierowie, konstruktorzy, a także eksperci ds. software i rozwoju systemów elektronicznych w samochodach. Chętni do pracy w spółce niemieckiego koncernu powinni spełniać szereg wymagań. Cytowana przez portal gloswielkopolski.pl Patrycja Kasprzyk, rzecznik prasowy Volkswagen Poznań zapowiedziała, że inżynierowie powinni m.in. wykazywać się znajomością systemów elektronicznych oraz aplikacji informatycznych. Wśród wymagań znalazło się także ukończenie kierunków studiów związanych z elektrotechniką lub "inżynierią motoryzacyjną". Dodatkowo kandydaci powinni również znać język angielski i/lub niemiecki.

Volkswagen Poznań chce zatrudnić 140 osób

Obecnie w Dziale Rozwoju Volkswagen Poznań pracuje ok. 130 osób. Planuje się jednak, że liczba zostanie zwiększona dwukrotnie. Spółka chce zatrudnić kolejnych 140 osób. Zaznaczono, że zgodnie z polityką firmy w pierwszej kolejności nowe stanowiska oferowane są osobom zatrudnionym już w spółce Volkswagen Poznań.