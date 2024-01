Fabryka w Bielsku zwalnia wszystkich pracowników. Ale najpierw da im podwyżki

Zwolnienia i podwyżki w FCA Powertrain w Bielsku-Białej

Władze likwidowanej bielskiej spółki FCA Powertrain i związkowcy porozumieli się w czwartek w sprawie warunków odejść wszystkich, 468 pracowników. Rzecznik fabryk Stellantis w Polsce Agnieszka Brania podała, że produkcja zostanie tam wygaszona w bieżącym roku.

Negocjacje zakończyły się podpisaniem porozumienia. Pracownicy otrzymali możliwość przejścia do innych naszych fabryk. To łączy się z wsparciem finansowym. (...) Pracownicy, którzy się na to nie zdecydują, bo różne są sytuacje życiowe, otrzymają możliwość skorzystania z korzystnych pakietów odejść. Obejmują wielokrotność wynagrodzenia miesięcznego, która pozwala zabezpieczyć okres transformacji zawodowej. (...) Pracownicy mają czas na podjęcie decyzji do końca lutego. powiedziała Agnieszka Brania

Z kolei Wanda Stróżyk, szefowa struktury międzyzakładowej Solidarności, która zrzesza związkowców ze spółek należących do Stellantis, przekazała, że pracownicy, którzy zdecydują się odejść otrzymają odpowiednie odprawy. Te zależeć będą od długości stażu i będą wynosiły od 8 do 24 miesięcznych wynagrodzeń. Jeżeli natomiast ktoś zdecyduje się na przejście do innej fabryki koncernu, otrzyma odprawę w wysokości od 12 do 14 pensji.

Reklama

Pierwsza grupa pracowników odejdzie w marcu i będzie to od 100 do 140 osób. Druga grupa opuści fabrykę w czerwcu i będą to niemal wszyscy pozostali pracownicy. Sama likwidacja zakładu potrwa do końca roku i przez ten czas na miejscu mogą pozostać jeszcze pojedyncze osoby. Szefowa Solidarności powiedziała, że wynegocjowana podwyżka dla każdego pracownika, która obowiązuje od 1 stycznia, wynosi 750 zł brutto.

Jakie silniki powstają w FCA Powertrain w Bielsku-Białej?

Zakład FCA Powertrain zaczął pracę w 2003 roku i powstawały w nim kolejne generacje silników spalinowych. Obecnie są to jednostki GSE, czyli silnik benzynowy łączony z układem miękkiej hybrydy (R3, 1.0 70 KM) oraz SDE, czyli diesel 1.3 MultiJet. Obecnie jednak wraz ze spadkiem sprzedaży tych silników oraz coraz ostrzejszymi normami spalin, wymuszającymi stosowanie nowych rodzajów napędów i elektryfikację. Nowe generacje jednostek koncernu Stellantis nadal będą powstawały w Polsce, ale w zakładzie w Tychach.

W oficjalnym komunikacie likwidator Andrzej Tokarz poinformował, że:

Przyczyną decyzji o likwidacji jest wprowadzenia przez Komisję Europejską regulacji dotyczących emisji spalin silników spalinowych, spadek zamówień na silniki spalinowe, czego konsekwencją jest podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 2 stycznia 2024 roku uchwała (...) o rozwiązaniu spółki.

Agnieszka Brania powiedziała w czwartek, że produkcja w fabryce "zostanie wygaszona w ciągu bieżącego roku".