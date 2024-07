Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie firmy w Friedrichshafen, prezes Holger Klein poinformował o konieczności wprowadzenia zmian, dzięki którym firma będzie gotowa na przyszłe wyzwania i pozostanie konkurencyjna. To oznaczać będzie niestety również konieczność redukcji zatrudnienia. Dziś w niemieckich oddziałach ZF pracuje ok. 54 tys. osób. Przyjęty plan zakłada, że do 2028 r. będzie ich o 14 tysięcy mniej.

To rozwinięcie wcześniejszego planu, o którym firma mówiła w lutym tego roku. Zapowiadana wówczas redukcja kosztów miała przynieść sześć miliardów euro oszczędności, dzięki czemu firma miała być lepiej przygotowana na koncentrację na elektromobilnosci od 2026 r.



Dlaczego ZF zwalnia pracowników?

Jak podaje serwis welt.de, jednym z powodów tej sytuacji jest wysokie zadłużenie Grupy. Firma w ostatnich latach poczyniła duże inwestycje - kupiła innego producenta części, TRW oraz specjalizującą się w produkcji układów hamulcowych firmę Wabco. Pieniądze, które przydałyby się w obszarach badań i rozwoju, wydawane są na spłatę zobowiązań związanych z tymi inwestycjami.

Przedstawiciele ZF zapowiadają, że redukcja zatrudnienia odbędzie się w sposób "jak najbardziej akceptowalny społecznie". Mowa o proponowaniu pracownikom wcześniejszych emerytur i wykorzystaniu naturalnej fluktuacji występującej na rynku.



Czy ZF zatrudnia pracowników w Polsce?

Grupa ZF prowadzi w Polsce działalność w 7 lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu i na koniec 2022 r. zatrudniała prawie 11 000 osób. Oprócz zakładów produkcyjnych posiada u nas centra inżynieryjne, centra usług takich jak IT, finanse, zakupy czy HR oraz dział ZF Aftermarket, który oferuje szeroką gamę produktów do układów napędowych, kierowniczych i podwozi pod markami Sachs, Lemforder, TRW, Boge i ZF.



Czy zwolnienia obejmą pracowników w Polsce?

Firma zatrudnia na świecie niemal 170 tys. pracowników. Komunikat prasowy obejmował jednak wyłącznie informacje na temat sytuacji pracowników w Niemczech. Nie zawierał informacji o pracownikach zatrudnionych poza Niemcami. Czekamy na komentarz w tej sprawie od przedstawiciela ZF w Polsce.