Niemiecki gigant zwalnia w Polsce. Wiemy, ile osób straci pracę

Kryzys na rynku motoryzacyjnym dotknął również Polskę, w tym zakład ZF w Częstochowie.

Planowana redukcja zatrudnienia w Polsce ma objąć do 110 osób, szczególnie w Centrum Inżynieryjnym Elektroniki ZF.

Grupa ZF to jeden z największych producentów komponentów samochodowych na świecie. Na całym świecie koncern zatrudnia niemal 170 tys. ludzi. Niestety wyniki finansowe firmy w ostatnim czasie są alarmujące. Sprzedaż części spadła o 11 proc., a tylko w 2024 roku spowodowało to stratę netto przekraczającą miliard euro. W obliczu tak trudnej sytuacji firma musiała podjąć decyzję o radykalnej restrukturyzacji i cięciach kosztów.

Europejski kryzys motoryzacyjny dotarł do Polski

Skala problemów finansowych ZF jest tak duża, że koncern zapowiedział zamknięcie części fabryk w Niemczech oraz znaczną redukcję zatrudnienia. W marcu firma poinformowała, że spośród 54 tys. pracowników niemieckich zakładów aż 14 tys. straci pracę. Niestety wszystko wskazuje na to, że zwolnienia obejmą również Polskę, a konkretnie zakład w Częstochowie.

Zwolnienia grupowe w Centrum Inżynieryjnym Elektroniki ZF

Jak podaje serwis AutomotiveSuppliers.pl, koncern ZF rozpoczął procedurę zwolnień grupowych w Centrum Inżynieryjnym Elektroniki ZF. W oficjalnym komunikacie firma podkreśliła trudną sytuację na rynku motoryzacyjnym, która wymusza zmiany organizacyjne i projektowe. Konieczność dostosowania struktur do aktualnych warunków doprowadziła do decyzji o redukcji zatrudnienia. O planowanych zwolnieniach poinformowano już związki zawodowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie, procedura zwolnień grupowych ruszyła 4 sierpnia 2025 r. i potrwa do 31 grudnia tego roku. Redukcją ma zostać objętych do 110 pracowników związanych z projektami realizowanymi w ramach Dywizji ZF Electronics and Advanced Driver Assistance Systems. W Centrum uruchomiono ponadto Program Dobrowolnych Odejść, oferujący możliwość rozstania się z firmą na jasno określonych, bardziej korzystnych zasadach.

ZF w Polsce ma siedem zakładów i zatrudnia 12 tys. osób

Grupa ZF prowadzi działalność w Polsce w siedmiu lokalizacjach: Bielsku-Białej, Czechowicach-Dziedzicach, Częstochowie, Gliwicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, zatrudniając łącznie ponad 12 tys. osób. Oprócz zakładów produkcyjnych koncern posiada w naszym kraju również centra inżynieryjne oraz centra usługowe, obsługujące m.in. IT, finanse, zakupy i HR. W Polsce działa także dział ZF Aftermarket, oferujący produkty do układów napędowych, kierowniczych i podwozi, sprzedawane pod markami Sachs, Lemförder, TRW, Boge i ZF.

