W skrócie Niemiecki rząd postanowił wrócić do miliardowych dopłat dla aut elektrycznych, obejmując nimi gospodarstwa o niskich i średnich dochodach do 2029 roku.

Przedłużono także zwolnienie z podatku dla samochodów elektrycznych do 2035 roku, co ma wesprzeć sprzedaż i przemysł motoryzacyjny.

Zniesienie dopłat w 2023 roku doprowadziło do gwałtownego załamania sprzedaży pojazdów elektrycznych; po powrocie programu rząd liczy na odbudowę rynku.

Dopłaty do samochodów elektrycznych w Niemczech

Kanclerz Friedrich Merz i jego koalicja zgodzili się na przeznaczenie 3 mld euro (ok. 13 mld zł) na dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych. Program obejmie gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach i ma obowiązywać do 2029 r.

Według rządu, decyzja ma charakter strategiczny. Niemiecka branża motoryzacyjna, fundament tamtejszej gospodarki, mierzy się z rosnącą konkurencją ze strony Chin i niepewnością związaną z amerykańskimi cłami. Subsydia mają pomóc utrzymać sprzedaż i miejsca pracy.

Zwolnienie z podatku dla aut elektrycznych przedłużone

Kilka dni wcześniej ogłoszono także przedłużenie zwolnienia z podatku od samochodów elektrycznych aż do 2035 r.. Pierwotnie ulga miała wygasnąć z początkiem 2026 r. Teraz budżet państwa straci ok. 600 mln euro (ok. 2,5 mld zł) w latach 2026-2029.

Według agencji KBA, we wrześniu w Niemczech zarejestrowano 45,5 tys. aut elektrycznych, co oznacza wzrost o 32 proc. rok do roku. Ich udział w rynku wyniósł 14 proc., ale eksperci podkreślają, że popyt jest wprost uzależniony od państwowych zachęt.

Spadek sprzedaży elektryków po wycofaniu dopłat

Władze zdecydowały się na powrót do dopłat, bo doświadczenia z 2023 r. były jednoznaczne. Gdy zakończono wsparcie dla klientów biznesowych, sprzedaż aut elektrycznych załamała się o 35 proc. w ciągu jednego miesiąca.

Największe spadki odnotowała Tesla - jej rejestracje obniżyły się aż o 69 proc. Kryzys szybko odbił się na zatrudnieniu. Bosch zapowiedział redukcję 13 tys. etatów, a ZF ogłosił likwidację 7600 miejsc pracy w działach związanych z napędami elektrycznymi.

Czy zakaz aut spalinowych od 2035 r. wejdzie w życie?

Kanclerz Merz sygnalizuje chęć złagodzenia zakazu 2035, dopuszczenia e-paliw i wyjątków dla hybryd - ale projekt przepisu nadal jest przedmiotem negocjacji w koalicji i UE. Ostateczne decyzje Komisji Europejskiej mają zapaść pod koniec roku.

