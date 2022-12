Niedługo posiadanie SUV-a stanie się niemożliwe? Zmasowana akcja "eko-aktywistów"

Ostatnio coraz częściej dochodzi do ataków wandali nazywających siebie "ekologicznymi aktywistami", którzy na cel biorą zwykle dzieła sztuki. Coraz głośniej jest jednak także o grupie "The Tyre Extinguishers", której celem jest sprawienie, by nikt nie miał SUV-a. W ramach ostatniej akcji w ciągu jednej nocy unieruchomili 900 pojazdów w ośmiu krajach. I zapowiadają że to dopiero początek ich walki.

Zdjęcie "Aktywiści" wzięli za cel opony SUV-ów / 123RF/PICSEL