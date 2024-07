Nie zapłacił za przejazd autostradą A4. Kara: 91,5 tys. zł

Gigantyczna kara w wysokości 91,5 tys. to efekt kontroli, jakiej funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej poddali holenderską ciężarówkę poruszającą się po autostradzie A4 w Katowicach.

Weryfikacja danych za pomocą specjalnego systemu wykazała ponad 500 naruszeń archiwalnych wymagających dalszej analizy. W rezultacie służby ustaliły 61 naruszeń nadających się do dalszego postępowania prowadzonego przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego poinformowała Katarzyna Klos z Krajowej Administracji Skarbowej

Przedstawiciele KAS dodają, że kwota 91,5 tys. zł to jedynie kaucja nałożona na przewoźnika na poczet przyszłych kar. Katarzyna Kłos z KAS tłumaczy, że gdyby przewoźnik rzetelnie dokonywał opłat za przejazd polskimi drogami kosztowałoby go to około 10 tys. zł.

Opłaty drogowe w Polsce. Kto musi płacić za jazdę autostradą w 2024 roku?

Przypominamy, że za wyjątkiem odcinków autostrad zarządzanych przez koncesjonariuszy, od 1 lipca 2023 roku kierowcy samochodów osobowych i motocykli nie muszą już płacić za korzystanie z państwowych autostrad zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Opłaty - w systemie SENT - pobierane są jedynie od przewoźników wykonujących usługę transportu towarów. W systemie SENT monitorowany jest:

przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski,

przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się poza terytorium Polski,

przewóz towarów rozpoczynający się poza terytorium Polski i kończący się na terytorium Polski.

Przewoźnicy korzystający z polskich dróg mają obowiązek wyposażenia środka transportu w urządzenie przekazujące dane geolokalizacyjne. Opłaty za przejazd płatnymi odcinkami dróg muszą też uiszczać kierowcy:



samochodów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,

autobusów niezależnie od dopuszczalnej masy całkowitej.

Obecnie sieć płatnych dróg objętych systemem e-TOLL liczy w Polsce 3620 km.