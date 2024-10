Nie tylko nowe opłaty na drogach. Autostrada A2 za darmo ostatni tydzień

Już tylko tydzień pozostał do zakończenia specjalnej akcji na płatnym odcinku autostrady A2. Koncesjonariusz fragmentu A2 Świecko – Konin zdecydował, że w związku z powodzią przejazdy są darmowe do końca października. By skorzystać z takiej możliwości, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Zdjęcie Autostrada A2 jest bezpłatna do końca października. Ale pod kilkoma warunkami. / GERARD/ REPORTER / East News