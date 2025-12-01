W skrócie 19-latek bez prawa jazdy wjechał Oplem Corsą na środek nasypu ronda w Wągrowcu.

Świadkowie podejrzewali, że kierowca może być pod wpływem środków odurzających, ale test alkomatem wykazał trzeźwość.

Sprawa trafi do sądu, a młody mężczyzna może ponieść poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

19-latek wjechał w nasyp ronda

Wągrowieccy policjanci otrzymali kilka zgłoszeń o srebrnej Oplu Corsie stojącej na środku ronda Pałuckiego. Informacje napływały od przechodniów i kierowców, którzy przejeżdżali przez to miejsce. Z relacji świadków wynikało, że pojazd zatrzymał się po uderzeniu w nasyp, czyli podniesioną wyspę centralną ronda.

W trakcie czynności wyjaśniono, że 19-latek nie posiada prawa jazdy. Policja

Na miejscu funkcjonariusze zastali 19-letniego mieszkańca Wągrowca. Jeden ze zgłaszających, widząc jego zachowanie przy samochodzie, podejrzewał, że młody mężczyzna może znajdować się pod wpływem środków odurzających. Ujął go i przekazał patrolowi.

Nastolatek przyznał policjantom, że kierował Corsą. Jak twierdził, nie opanował pojazdu i wjechał na środek ronda. Siła uderzenia doprowadziła do wystrzelenia poduszek powietrznych, a mężczyzna nie pamiętał dokładnie przebiegu zdarzenia.

Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy. Policja pobrała jednak krew do badań pod kątem obecności substancji działających podobnie do alkoholu, co jest standardową procedurą w przypadku podejrzeń zgłaszanych przez świadków.

Brak prawa jazdy - sprawa trafi do sądu

W trakcie czynności wyjaśniono, że 19-latek nie posiada prawa jazdy. Tego typu sprawy są kierowane do sądu.

Sąd może orzec m.in. grzywnę sięgającą nawet 30 tys. zł, zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat, czy obowiązek pokrycia kosztów postępowania.

Dodatkowo kierowca, który nie ma uprawnień i spowoduje kolizję, musi liczyć się z regresem ubezpieczeniowym. W praktyce oznacza to, że ubezpieczyciel może dochodzić od niego zwrotu kosztów wypłaconych z polisy OC. W przypadku większych szkód są to często kwoty liczone w dziesiątkach, a nawet setkach tys. zł.

Po wykonaniu czynności mężczyzna został zwolniony. Uszkodzony samochód zabrano z ronda przy pomocy pomocy drogowej.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL