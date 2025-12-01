O co chodzi w mandacie za brudną szybę? Czy on naprawdę istnieje?

Spis treści: Czy można dostać mandat za brudną szybę? Mandat za brudną szybę. Co mówią przepisy Ile wynosi mandat za brudną szybę?

Większość mandatów wystawianych przez policję dotyczy wykroczeń prędkości lub niebezpiecznych zachowań kierowców. Okazuje się, że mandat można dostać również za wiele innych niedopatrzeń. Jednym z nich jest jazda z brudną szybą. Brzmi absurdalnie, ale ma swoje uzasadnienie.

Czy można dostać mandat za brudną szybę?

Czysta przednia szyba jest bardzo ważna ze względu na bezpieczeństwo jazdy. Gwarantuje kierowcy odpowiednią widoczność do przodu, a także umożliwia obserwowania innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych i rowerzystów. Dzięki czystej przedniej szybie, kierowca może bezpiecznie obserwować sytuację na drodze i planować manewry.

Mandat za brudną szybę. Co mówią przepisy

Podstawę do ukarania kierowcy za brudne szyby daje Ustawa Prawo o ruchu drogowym, a konkretnie art. 66 ust.1 pkt 1 i 5. Stanowią one, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu i nie narażało kogokolwiek na szkodę oraz zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy.

Mandat za brudną szybę najczęściej jest nakładany w zimowych warunkach. Przednia szyba może być wtedy pokryta śniegiem, lodem lub szronem. Wielu kierowców nie trudzi się zbytnio z odśnieżaniem samochodu przed rozpoczęciem jazdy i odsłania wyłącznie fragment szyby. Zabrudzenia po lewej i prawej stronie mogą znacząco wpłynąć na widoczność.

Ten sam mandat można dostać również w sytuacji, gdy przednia szyba jest zasłaniana firankami, proporczykami, pluszowymi misiami lub innymi przedmiotami, które pojawią się na kokpicie.

Ile wynosi mandat za brudną szybę?

Przednia szyba ma ogromne znaczenie dla widoczności i bezpieczeństwa kierowcy. Dlatego mandat za brudną szybę przewidziany w taryfikatorze wynosi nawet 500 złotych, ale to nie koniec problemów. Jeśli policjant skieruje wniosek o ukaranie do sądu, można się spodziewać kary w wysokości nawet do 5 tys. zł.

Górna granica grzywny jest nakładana w sytuacji, gdy zabrudzenia na szybie ograniczyły widoczność na tyle, że przyczyniły się do kolizji drogowej.

