Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski (RSMP) stanowią najważniejszy cykl rajdowy w Polsce, będąc jednocześnie najwyższą krajową rangą zawodów w tej dyscyplinie. Uczestnicy rywalizują o tytuł mistrzów Polski zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w poszczególnych klasach. Za organizację serii odpowiada Polski Związek Motorowy, a kalendarz mistrzostw tworzą rundy przygotowywane przez regionalne automobilkluby.

Po raz piąty z rzędu pierwszą rundę sezonu (24-26 kwietnia) zorganizuje Automobilklub Sudecki, odpowiedzialny za Rajd Świdnicki - jedną z najstarszych i najbardziej rozpoznawalnych rund RSMP, obecną w cyklu bez przerwy od 1984 roku. W minionej dekadzie (2016-2025) świdnicka impreza aż ośmiokrotnie otwierała mistrzostwa Polski. Jedynym odstępstwem były sezony pandemii, czyli lata 2020 i 2021, kiedy Rajd Świdnicki pełnił odpowiednio rolę ostatniej oraz przedostatniej rundy mistrzostw.

Po zakończeniu trzeciej najstarszej imprezy w harmonogramie zawodnicy przeniosą się na Lubelszczyznę. To tam Automobilklub Polski zorganizuje Rajd Nadwiślański, którego jedenasta edycja odbędzie się w dniach 29-30 maja. Kolejnym przystankiem cyklu będzie Wadowice i Valvoline Rajd Małopolski (2-4 lipca). Rajd ten zaliczył kolejny sportowy awans, trafiając do kalendarza Rajdowego Pucharu Europy (FIA ERT) - drugiego najważniejszego cyklu rajdowego w Europie. W ramach ERT będzie to piąta z piętnastu rund, a jednocześnie trzecia odsłona sezonu RSMP.

Najlepsze rajdowe załogi Europy ponownie zmierzą się pod katowickim Spodkiem. | Fot. RSMP materiały prasowe

Drugą część sezonu RSMP otworzy zmiana, o której w środowisku mówiło się od miesięcy - Rajd Polski opuszcza Mikołajki. Po dwóch dekadach emocjonującej rywalizacji na mazurskich szutrach, drugi najstarszy rajd świata przenosi się na Górny Śląsk i właśnie tam zostanie rozegrany jako polska runda FIA ERC. Organizację 82. edycji powierzono Fundacji Automobilistów i Automobilklubowi Ziemi Tyskiej - twórcom Rajdu Śląska, który od 2017 roku był stałym elementem RSMP, a w 2024 roku wszedł także do europejskiego kalendarza. Najlepsi kierowcy kontynentu i Polski spotkają się w Katowicach w dniach 24-26 lipca.

Ostatnie dwie rundy sezonu 2026 będą miały charakter jubileuszowy. Rajd Rzeszowski, zaplanowany na 6-8 sierpnia, zostanie zorganizowany przez Automobilklub Rzeszowski po raz 35., a w randze rundy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski po raz 25. z rzędu. Impreza ta będzie również drugą polską rundą FIA ERT w sezonie 2026. Zwieńczeniem rywalizacji będzie 70. edycja Rajdu Wisły, przygotowana przez Automobilklub Śląski. Drugie najstarsze zawody w kalendarzu RSMP zaplanowano na 18-19 września.

24-26 kwietnia - 54. Rajd Świdnicki (Świdnica)

29-30 maja - 11. Rajd Nadwiślański (Puławy)

2-4 lipca - 6. Valvoline Rajd Małopolski (Wadowice)

24-26 lipca - 82. Rajd Polski (Katowice)

6-8 sierpnia - 35. Rajd Rzeszowski (Rzeszów)

18-19 września - 70. Rajd Wisły (Wisła)

Kalendarz RSMP na sezon 2026 wciąż czeka na oficjalne zatwierdzenie przez Główną Komisję Sportu Samochodowego PZM. Podczas wszystkich sześciu zaplanowanych rund zobaczymy również uczestników Millers Oils Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, którzy pojawią się na odcinkach specjalnych w rajdówkach sprzed lat.

W sezonie 2025 tytuł mistrzów Polski zdobyli Jakub Matulka i Damian Syty, po raz pierwszy triumfując w klasyfikacji generalnej RSMP. Rekordzistą cyklu pozostaje Sobiesław Zasada, który ośmiokrotnie wywalczył tytuł. Sześć mistrzostw zgromadził Marian Bublewicz, natomiast czterema triumfami legitymują się Kajetan Kajetanowicz, Andrzej Koper i Leszek Kuzaj.

