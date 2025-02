Lód i bryły śniegu, które spadają z naczep ciężarówek, mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodów jadących za nimi, ale to nie wszystko. Stanowią także śmiertelne zagrożenie dla osób podróżujących tymi autami. Pojazd, z którego spadają bryły lodu, a właściwie jego kierowca, może doprowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Nie dziwi w związku z tym fakt, że szwajcarscy policjanci, którzy patrolowali autostradę A4 między miejscowościami Krussnacht i Rotkreuz, po zobaczeniu, że z naczep jednej z ciężarówek spada lód, postanowili zatrzymać kierowcę ciężarówki do kontroli.